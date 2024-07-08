《愛回家》女星欲收養張致恒兒子　自家美容院亦樂意聘用雯雯二人

張致恒（Steven）與雯雯一家是非多多，長期財赤但當初又要四年抱四兼養狗，雖然都有放下面子向網民「集資」、Steven又有接登台Job和考平安卡，但仍然持續拮据，欠人錢甚至被截水截電，無熱水沖奶畀小朋友飲，甚至試過兒子發燒都冇錢帶他們睇醫生等等，網民都心痛幾位無辜的小朋友。

Steven與雯雯育有四個小朋友。（IG圖片）

上月底雯雯透露因欠租多時，遭業主下最後通牒要求他們6月30日前搬走，她直言：「依家咁即係叫我去死？」雖然又被她成功找到人幫手交租，不過雯雯言語間就透露要「一齊離開」，她說：「我連狗都不會放棄，更何況小朋友？所以如果要瞓街，不如一齊離開，唔係發悔（晦）氣，而係冇人會明白，係冇路行。」未知所指的「離開」是什麼。

雯雯曾透露，業主下令他們一家於上月底遷出，而她亦自知難搵屋搬。（IG圖片）

雯雯甚至講到：「如果要瞓街，不如一齊離開。」令人擔心。（IG圖片）

而近日，於《愛．回家》飾演高小姐的甄采浠（前名甄詠珊）就表示可以收養張致恒的小朋友，轉發報道及出Post問：「我可唔可以領養一個？」目前未婚的甄采浠，接受傳媒訪問時就表示自己一直有收養小朋友的打算，很喜歡動物和小朋友，又指身邊很多朋友經濟條件好好、亦愛錫小朋友，不過試足多種方法還是冇BB，所以她覺得收養都是一個選擇，更表示：「如果你哋咁唔珍惜，就畀啲好想珍惜嘅人啦。」

甄采浠（前名甄詠珊）近日表示可以收養張致恒的小朋友。（IG@carisa123）

甄采浠在《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」入屋，是熊家一家人的鄰居，更有劇情講她是「根叔第二春」。（電視截圖）

她向傳媒表示一直留意Steven一家的新聞，見到雯雯疑暗示輕生都覺得幾心痛，但覺得有手有腳冇嘢解決唔到，無論做勞力或腦力工作一樣可以。甄采浠又透露，如果對方願意、肯學肯做，自己的美容院可以聘請他們。

甄采浠（右二）早前開設了美容院，她表示願意聘請Steven兩公婆去店舖打工，最緊要肯學肯做。（IG@carisalab_drsecret）

甄采浠24歲時獲許冠傑發掘加入「Sam’s Angel」，參加過亞姐，其後以性感女團Freeze成員身份出道，她曾表示因爸爸金融風暴破產，16歲就要打三份工揹起頭家，做過臨時演員、新娘化妝師、售貨員、快餐店員工、酒吧侍應等等，窮到要執鄰居丟在垃圾房的二手傢私。她初出道時，因Freeze被指是「整容三嬌」，故形象較負面，不過16年加入TVB後開始有不少機會，不介意做醜婦、母親角色，亦收起性感成功轉型，飾演《果欄中的江湖大嫂》的惡人菊以及《愛．回家之開心速遞》高小姐、《本尊就位》歸二娘也頗為入屋。

甄采浠（右）當年是性感女團Freeze成員，但外界對她們印象不好，還叫三後「整容三嬌」。

甄采浠在《果欄中的江湖大嫂》有突破演出，不介意扮醜，成功轉型。

年初的《本尊就位》中，甄采浠飾演歸二娘也頗為入屋。（IG@carisa123）

甄采浠是孝順女，父親當年金融風暴破產，所以她16歲就打幾份工幫補家計及還債，現時她與家人感情仍然很好。（IG@carisa123）

感情狀況方面，甄采浠最為人熟知的情史是曾與黃宗澤拍拖，而入行後亦曾試過為愛人消失四年，她指對方遇上嚴重車禍，身心嚴重受創，所以全心全意停工照顧男友，不過最終還是未能開花結果。而現時43歲的她就坦言，若等到靈魂伴侶出現就會結婚生仔，亦不介意伴侶有小朋友。