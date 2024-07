JW為音樂打頭陣。

鄭俊弘和何雁詩發起嘅《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》昨晚(7日)舉行,演唱會在梁詠琪動人的聲音導航《一封天使家長的信》與鄭俊弘和何雁詩溫馨的合唱《Youare my sunshine》中拉開序幕。其後,JW 王灝兒首先出場,呼籲觀眾聆聽天使綜合症患者的故事,感受愛的力量。小肥則稱天使綜合症患者的家人為「天使管理員」,不辭勞苦地照顧家中的小天使。

鄭俊弘、何雁詩兒子Asher 不幸確診患上罕見疾病「天使綜合症」。

在演唱會尾聲,鄭俊泓與何雁詩在演唱《跌落凡間的天使》時,感謝各單位協助哽咽道:「感謝所有天使的守護,讓不可能變成可能,希望讓更多特殊需要的家庭知道,你並不是孤單一個。」鄭俊弘亦坦言:「我深信 Asher 在我們生命中的出現有他的意義,讓我們能勇敢站出來為天使綜合症患者發聲,用愛影響大家。」