肥媽送孫去外國讀書被質疑唔愛國　講埋毛澤東激動還擊卻用錯例子

肥媽（Maria Cordero）是圈中著名的愛國藝人，多次發表愛國言論。兒孫滿堂的她早已榮升曾祖母，但近日他就因赴英參加孫仔畢業禮，被批評對中國不敬、愛國心成疑，她日前就在直播片段中激動反駁，更搬出鄧小平、周恩來、毛澤東等國家元首，不過就……擺了少少烏龍。



肥媽兒孫滿堂，與他們感情要好。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽近日赴英參加孫仔畢業禮，她心情大靚說：「微笑的眼睛，才能看見美麗的風景。簡單的心境，才能擁有快樂的心情。」不過有網民就批評她「口裡說不，身體卻很誠實」，指她口口聲聲說愛中國，兒孫卻越洋留學。肥媽日前趁化妝空檔就開直播反駁，她說：「佢喺英國畢業，你唔通唔去咩？好坦白講，我哋國內幾多人喺外國讀書，學者（海）無涯，你梗係學人啲嘢返嚟做好嘢啦！你估我唔想佢入清華（清華大學）？入唔到咋嘛，你估我唔想佢入北大（北京大學）咩？講真入唔到呀！」

肥媽特地赴英參加孫仔畢業禮。（IG@mama_maria_cordero）

孫仔生得斯文靚仔！（IG@mama_maria_cordero）

她又表示，孫仔雖然在英國讀書，但有意之後去中國發展，兒子甚至想送肥媽的其他孫去廣州讀國際學校，她說：「我啲孫已經同我講，阿嫲，我哋返嚟去北京定係上海，定留喺廣東好呢？我就話要睇你讀乜嘢，如果讀航天，而家我哋香港好多學校已經同上面有接軌，畀後生上去學，其實愈早上去就愈好。我啲孫出世早，Sean（肥媽兒子）啲仔出世，阿Sean本來想搬返嚟，佢話廣州有幾間國際學校，係同英國同一個課程。佢喺英國讀，直情想搬返嚟廣州，由廣州讀航天科技一路學上去。我問佢點解要去大陸讀（航天科技），佢話而家全世界最犀利嘅航天科技唔係喺中國咩？我仲要畀人窒呀！」她指因此自己今次回港有任務在身，就是幫兒孫打探國內留學的資訊。

肥媽原本心情大靚，卻被質疑不夠愛國。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽化妝時開直播還擊「唔愛國」指控，表示：「我哋國內幾多人喺外國讀書，學者（海）無涯，你梗係學人啲嘢返嚟做好嘢啦！」（fb@肥媽 Maria Cordero）

對於身為中國人卻去外國讀書，是否對國家不敬，肥媽就更激動還擊，她說：「你都黐線㗎！我哋國家就係因為去外國讀書，你講吖！鄧小平、周恩來、毛澤東，邊個唔係喺外國讀書架？學人啲嘢返嚟自己好吖嘛，而家人哋外國啲人夠嚟學我哋咯！學海無涯吖嘛，唔識中文呀你哋？」翻查資料，鄧小平的確曾去法國讀書，周恩來更先後於日本、法國、德國、英國等地短暫留學，不過毛澤東則未有出國求學。有人問，為何子孫不去與中國友好的國家，如俄羅斯讀書，肥媽就表示，中俄關係近年才友好，幾十年前怎知好不好，又說：「學術界冇分好唔好，點知佢咁衰啫！總之你去學人哋啲好嘢，我哋係去讀書，唔係去交友。」

肥媽不覺得海外留學就是對中國不敬，更指鄧小平、周恩來、毛澤東都有去外國讀書。（fb@肥媽 Maria Cordero）