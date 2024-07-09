梁思浩大爆同吳家樂被前港姐呃　「楚楚可憐」女星係雙面人

早前被指是「大喇叭」公開陳彥行另一半身份的梁思浩，他日前已經回應指自己已經與陳彥行有3年沒有聯絡，之後他便沒有再繼續在這個話題上繼續下去。梁思浩與江美儀及吳家樂主持節目《娛樂好好玩》時就大爆娛樂圈的猛料，還開名爆被前港姐「呃咗」。

梁思浩與江美儀及吳家樂主持節目《娛樂好好玩》時就大爆娛樂圈的猛料。(影片截圖)

梁思浩與江美儀及吳家樂在節目中提及到一個小秘密，原來梁思浩與吳家樂當年曾為圈中小花「出頭」，但在過後才知道自己「幫錯人」。梁思浩指這位小花外表看上去「楚楚可憐」，而且是「梨花帶雨」的模樣，梁思浩更形容這位小花是「隻眼未流眼淚，不過都已經『浪』住」。他更大爆吳家樂：「嗰時家樂未結婚，就唔知係咪昅中人啦……就問（女星）『咩事呀』，對方『我……我……唔講喇……』，最怕呢啲呀！」

梁思浩與吳家樂當年曾為圈中小花「出頭」，但在過後才知道自己「幫錯人」。(影片截圖)

梁思浩說吳家樂決定為這位小花發聲，問劇組是不是欺負她，因為當時以為她被同劇的女藝人欺負，但後來發現原來不是。而是這位小花在拍劇常「甩對白」：「你甩嘅，咁人哋都要『你勤力啲讀吓劇本啦』，啱唔啱先？」後來更要向劇組道歉。

梁思浩說吳家樂決定為這位小花發聲，問劇組是不是欺負她，後來更要向劇組道歉。

不少網民都猜測這位當年的小花是誰，梁思浩亦說出3個提示：「港姐出身」、「現在很少在香港電視幕前演出，在內地也沒什麼工作」及「曾經發生轟動全港的事」。最大的提示是這位小花當年是與兩名女藝人拍同一套劇，根據各種線索，網民就紛紛猜測他們口中當年的小花就是前港姐楊思琦，後來梁思浩亦開名指是楊思琦「扮可憐」。

根據各種線索，網民就紛紛猜測他們口中當年的小花就是前港姐楊思琦。（網上圖片）

而網民猜測其餘兩位女藝人就是佘詩曼及郭羨妮，2003年她們三人拍攝劇集《無名天使3D》，當時曾傳出楊思琦被佘詩曼及郭羨妮杯葛，更在活動上零交流，所以網民才猜到他們說的就是楊思琦。梁思浩更批評該女藝人「唔好睇佢個樣好純品，就俾佢呃咗」，直接說她的「演技」好。

同時演出電視劇《無名天使3D》的三名女星佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝期間傳出不和，有報道稱因楊思琦戲份較多，被佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛。（《無名天使3D》劇照）