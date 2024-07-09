愛回家｜姚焯菲最愛金城安自薦想客串　呢位上位姐仔發相都多過人

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》從2017 年首播至今，7年來一直深受觀眾歡迎、收視長虹，為了不斷將新鮮感帶給觀眾，日前 25 位核心角色合體拍攝全新片頭及全新主題曲《這個家》MV，全新片頭已在昨晚（8 日）一集《愛．回家之開心速遞》正式首播。

Chantel越洋錄音。

Chantel越洋錄音。

新的主題曲《這個家》由聲夢小花姚焯菲（Chantel）主唱，這次 Chantel 是由新西蘭越洋錄音，無綫娛樂新聞台獨家直擊錄音過程。Chantel 受訪時自認是《愛．回家》忠實粉絲，她說：「由細到大都好鍾意睇《愛．回家》，一有時間就搵番啲精華嚟睇，今次唱到主題曲覺得好開心。」

Chantel 越洋錄音，監製張家誠激讚快靚正。

Chantel 自爆係《愛．回家》忠實粉絲，最愛金城安呢個角色，仲自薦做表妹一角

Chantel 自爆係《愛．回家》忠實粉絲，最愛金城安呢個角色，仲自薦做表妹一角

Chantel 又自爆很喜歡金城安，更搞笑自薦客串《愛．回家》：「想做到一個表妹嘅角色，希望畀到新鮮感呢個大家庭。」歌曲監製張家誠則大讚 Chantel 叻女：「佢做足晒準備，差唔多一個鐘左右就已經錄完，完全係超額完成。」

劉丹率領熊家出場！

劉丹率領熊家出場！

輪到龍家。

而全新片頭延續以往風格，25 位核心角色齊齊以 Sharp 醒造型上陣！片頭開首，兩位長老劉丹和羅樂林率領「熊家」和「龍家」出場，之後輪到各大 CP 輪流登場，包括「大小姐」林淑敏＋「送水輝」許家傑、「熊若水」呂慧儀＋「龔燁」張景淳、「David」湯盈盈＋「熊樹仁」單立文、「熊尚善」滕麗名＋「潮生」袁文傑、「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆等。

「大小姐」林淑敏＋「送水輝」許家傑

「熊若水」呂慧儀＋「龔燁」張景淳

「David」湯盈盈＋「熊樹仁」單立文

「熊尚善」滕麗名＋「潮生」袁文傑

「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆大玩拍膊頭 Trick，勁 Sweet！

精選圖片

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最搶眼造型要算到「接龍六美」，呂慧儀、湯盈盈、姚瑩瑩、莊思明、沈可欣、何芷姍（何綺雲）齊齊換上汗蒸幕趣怪造型，十分可愛。當中最 Sweet 的一對絕對是「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆，陳浚霆大玩拍膊頭 Trick 撩古佩玲，氹到古佩玲笑逐顏開露出招牌腰果眼，糖份超標！另，有網民留意到，古佩玲在新片頭中，不但獲安排企正前輩「C位」，就連官方發相中，她與「風少」陳浚霆這對CP的相片，都比其他劇中CP要多，可見備受力捧。

「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆大玩拍膊頭 Trick，勁 Sweet！

「申瑞素」古佩玲＋「風少」陳浚霆大玩拍膊頭 Trick，勁 Sweet！

「接龍六美」換上汗蒸幕 Look，勁搶焦。