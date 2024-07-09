視帝孖細佬回鄉慶生曬登山短褲Look騷長腿　網民：我以為是個美女

視帝王浩信（Vincent）自去年年尾突然宣布已約滿離巢TVB後，將工作重心轉往內地。日前（7日）是王浩信的41歲生日，今年他就與細7年的細佬王瑋彤（Tony）返家鄉慶生，他在社交平台曬出一系列靚相，並寫道：「生日回家鄉過，永遠美麗的新疆！記錄一下今年的生日，回到老家新疆烏魯木齊，今年決定來一次南疆之旅！」

王浩信（Vincent）自去年年尾突然宣布已約滿離巢TVB後，將工作重心轉往內地。（IG@vincentwong07）

近年全力進軍內地發展。（微博@王浩信）

日前（7日）是王浩信的41歲生日，今年他就與細7年的細佬王瑋彤（Tony）返家鄉慶生。（微博@王浩信）

騎馬。（IG@vincentwong07）

王浩信有個細7年的細佬王瑋彤（Tony）。（IG圖片）

王浩信近年全力進軍內地發展，更因一口流利的普通話而引起關注，其實他出生於新疆維吾爾自治區，媽媽是維吾爾族，所以他有一半新疆血統，幼年隨父母移居香港長大。今次王浩信與細佬相隔十幾年回鄉探親，兩人還到訪了當地著名景點南山風景區，相中所見，一身戶外登山Look的王浩信，以短褲配長襪上陣，大曬招牌長腿，意外掀起網民熱議：「對不起我以為圖一是個美女」、「我也以為是長腿美女」、「救命啊！看成女孩子了」、「好瘦好長嘅腿」。有網民好奇問道：「帥哥你為啥要這樣穿襪子？」王浩信隨即回覆：「防蚊。」

到訪了當地著名景點南山風景區。（IG@vincentwong07）

一身戶外登山Look的王浩信，以短褲配長襪上陣，大曬招牌長腿。（IG@vincentwong07）

原來是為了防蚊。（IG@vincentwong07）

王浩信鏡頭下的細佬。（小紅書圖片）

王浩信鏡頭下的細佬。（小紅書圖片）

王浩信還分享了不少當地的風景靚相及美食相，並寫道：「比起以往熱鬧的生日氛圍，現在更適合慢慢地走進恬靜的大自然，感覺現在這個歲數才能真正感受到大自然的靈氣和如何淨化我們的能量，還有和動物之間的溝通。到了現在這個時間，這邊還是像下午3點的太陽，回到家中，吃着最熟悉的家鄉口味，吃的也特別滋味和踏實，接下來的旅程我再和你們分享，祝大家幸福美滿！」

王浩信出生於新疆維吾爾自治區，媽媽是維吾爾族，所以他有一半新疆血統。（微博@王浩信）

王浩信還分享了不少當地的風景靚相。（IG@vincentwong07）

家鄉美食。（IG@vincentwong07）

家鄉美食。（IG@vincentwong07）