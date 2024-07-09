吳若希老公管接送女員工　第n次公審：趷起條尾就知你做咩啦

Jinny吳若希與老公何兆鴻（Alex）結婚多年，夫妻之間相處不時吵吵鬧鬧，放上社交網公諸於世。Jinny再次開火公審老公，貼出與老公對話截圖，鬧爆老公車女同事返工：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！」



吳若希（Jinny）跟澳門才俊何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子。（IG：@jinnyng）

吳若希（Jinny）跟澳門才俊何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子。（IG：@jinnyng）

事緣Jinny公開跟老公的微信對話，寸爆老公：「好x Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」老公Alex解釋只是要對方簽MPF，Jinny說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好XSweet呀，你唔好俾人影X到呀！」Alex反駁Jinny：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比（被）人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧！」

本身吳若希近年已收火。（IG：@Jinnyng）

吳若希公開與老公對話截圖。（IG：@Jinnyng）

及後Jinny再交代事件的來龍去脈：「其實呢，女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

吳若希真係好嬲喎今次。（IG：@Jinnyng）

吳若希怒火難消。（IG：@Jinnyng）

吳若希怒火難消。（IG：@Jinnyng）

近年已收火的Jinny罕多篇發文追擊，更以黑底白字對Alex作最後警告：「作為太太，要提就提左GA LA（咗呀喇），佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」