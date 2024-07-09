肥媽自爆全家港隊　撐方力申、轟泳總制度嘥氣：埋我堆先叫公平？

方力申（小方）是港隊游泳代表以及多項紀錄保持者，幾年前與拍檔開設游泳學校，培育泳壇新血。而他泳會旗下的9歲泳手，雖然成績達標，卻因只屬於泳總豁下的「競賽屬會」，並非「觀察屬會」及更高級別的「正式屬會」，最終因「泳會級別不夠高」而未能參加今年2月舉行的分齡錦標賽，小泳手得悉後非常傷心，小方認為現行制度不公允。

方力申（小方）是港隊游泳代表以及多項紀錄保持者，幾年前與拍檔開設游泳學校，培育泳壇新血。（IG@alexfongliksun）

中國香港游泳總會7月5日發聲明回應稱：「本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」小方見到後震怒和失望，發文怒轟泳總，表明：「我真的怒了！」他說自己的建議不被接納，總會王會長又已讀不回。小方指泳手已錯過了年頭的錦標賽，不希望他再錯過年底的錦標賽，因為對小朋友發展，每一年都十分重要。

方力申開設的泳會旗下有位9歲泳手，雖然成績達標，卻因「泳會級別不夠高」而未能參加分齡錦標賽，小泳手得悉後非常傷心，小方亦認為制度非常不公，發文怒轟泳總。（IG@alexfongliksun）

事件引起熱烈討論，網民認為屬會機制、參賽準則不公，亦有立法會議員去信泳總尋求解決方案等；而立法會體育、演藝、文化及出版界議員兼港協暨奧委會副會長霍啟剛、署理文化體育及旅遊事務局局長劉震等都先後回應，事件目前持續發酵中。

方力申以千字文炮轟泳總，他指：「游泳本應該是以成績作準則的運動，而不是以泳手所屬的泳會類別作準則。」（IG@alexfongliksun）

不少人留言感謝小方為不公義發聲，演藝界亦有人支持小方，呂慧儀留言：「小朋友每一年的進步都不可輕視，對比賽的參與機會不能一拖再拖。運動員不止是在競賽時才努力，而是全年無休止的堅持努力才能有大家看見的成績，怎可以被扼殺機會呢？感謝你為他們爭取🙏🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥」肥媽亦拍片炮轟泳總，非常激動。

身為人母的呂慧儀都留言力撐小方，同意小朋友每一年的進步都不可輕視，對比賽的參與機會不能一拖再拖。（IG@konniecrab）

肥媽在自己的社交平台貼出影片，她說自己的弟弟、兒子、孫兒全部都是體育健將兼代表香港隊，她說：「我啲細佬、我啲仔女我啲孫都係，邊個打得叻就用邊個，反而而家要計你咩會咩會。她又提到美國出生的中國滑雪運動員代表，指：「唔通佢又要參加咩屬會先可以代表國家？唔係能者先做到？」

肥媽對於小泳手達標卻未能參加錦標賽一事非常勞氣！（fb@Maria Cordero）

肥媽表示：「你去總會游水，邊個游咗幾多分鐘有record，你梗係揀做得最好嗰啲精英納入去，然後代表我哋香港、我哋國家，係要計屬會咩？以前政府冇咁多資源，反而冇咁多規矩，愈多資源愈多規矩，點解會係咁？」而當她身旁的助理說到「泳總話維持公平制度…」時，肥媽更激動打斷說：「咁已經唔公平啦！點樣維持公平制度呀？都攞嚟講！嗰個屬會、嗰個屬會……咁樣叫公平？你要參加就要埋堆，埋我堆先至叫公平？咁樣叫公平？嘩，真係唔識嘢，我讀書少！」

肥媽聽到「泳總話維持公平制度…」時，激動打斷說：「咁已經唔公平啦！點樣維持公平制度呀？都攞嚟講！」續說：「你要參加就要埋堆，埋我堆先至叫公平？咁樣叫公平？嘩，真係唔識嘢，我讀書少！」（fb@Maria Cordero）

對於是否需要改善制度，肥媽直言：「梗係要優化啦！你本身有潛質，但係唔係嗰個屬會你就冇資格，咁樣叫公平咩？咁咪即係唔公平！」她舉完補習學校的例子後，愈講愈嬲，問：「而家我哋個個學游水學打波，政府你有畀錢㗎咩？冇㗎嘛！有好多人都搭飛機返嚟做訓練、做嘢，你梗係睇吓人哋邊一個成績最好，擸佢埋嚟然後再做訓練㗎嘛。方力申咁出名，佢個會都唔係屬會，真係嘥鬼氣！係咪嘥氣？嘥氣！」

肥媽怒斥制度要改善，愈講愈嬲更問：「而家我哋個個學游水學打波，政府你有畀錢㗎咩？」（fb@Maria Cordero）

她擔心事件影響到小朋友，代入小泳手心態，「我鍾意游水，游到呢個標準，我可以代表香港，咁先會有信心，原來游到幾好都係冇機會，我點解要咁努力？由細個已經傷害咗弱小心靈，做人唔使咁勤力，睇你識邊個、睇你入邊個會，唔係咁㗎嘛香港！以前唔係咁，而家更加唔應該係咁！而家香港政府畀幾多錢運動？反而以前問題冇咁大，而家越嚟越大，因為錢多咗？」她又問，最終錦標賽若只得一些分數未達標的屬會泳手去代表香港，效果又會又幾好？最後她說：「我都係一個家長，你試吓吖！我都已經好㷫，費事講！我唔講喇真係……」便結束了短片。