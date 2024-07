前港姐亞軍發文冧爆壽星未婚夫　二人激情上演巴黎鐵塔反轉再反轉

前港姐亞軍鄧卓殷,與有米大隻仔男友郭子豪拍拖4年,兩人於今年情人節宣布訂婚,並分享了去年的求婚片段,郭子豪在郵輪上向女友驚喜求婚,正式將對方私有化,過程感動又浪漫。

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。(ig@amber.tcy)

過程感動又浪漫。(IG@amber.tcy)

鄧卓殷喜極而泣。(IG@amber.tcy)

兩人拍拖以來一直非常恩愛,鄧卓殷自此漸漸退出幕前演出,專心轉戰做KOL。作為男友的郭子豪亦瞓身全力支持,二人更以「豆子情侶」的CP名,在社交平台開設帳號,拍攝分享情侶日常,吸引不少網民追看。

郭子豪之前不忿未婚妻鄧卓殷被指小三。(IG圖片)

二人愛得甜蜜。(郭子豪fb)

鄧卓殷和郭子豪拍攝特色婚照。(IG@amber.tcy)

玩味十足。(IG@amber.tcy)

昨日(9日)是郭子豪的32歲生日,作為未婚妻的鄧卓殷當然有所表示,她在社交平台用深情語句寫上:「Happy birthday to the man who always hold me tight」,並透露二人正身處加拿大,而壽星仔也回覆道:「Lucky me」冧到爆。

郭子豪32歲生日,作為未婚妻的鄧卓殷送上深情祝福。(IG@amber.tcy)

兩人一臉幸福。(IG@amber.tcy)

兩人現時身處加拿大。(IG@amber.tcy)

同時,鄧卓殷也分享了數張二人的甜蜜合照,他們穿上情侶裝,臉上展露出幸福、甜蜜的笑容,相信正在拍攝婚照,而其中一張,郭子豪更將身型「的骰」的未婚妻高高抬起,後者雙腳翹起,二人面對面,此情此景難免令網民聯想起《家有囍事》中周星馳與張曼玉經典一幕,有網民搞笑留言:「巴黎鐵塔反轉再反轉?」此外,也有不少網民大讚二人登台,Sweet到爆。

好登對。(IG@amber.tcy)

最萌身高差。(IG@amber.tcy)