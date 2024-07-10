前港姐亞軍發文冧爆壽星未婚夫　二人激情上演巴黎鐵塔反轉再反轉

前港姐亞軍鄧卓殷，與有米大隻仔男友郭子豪拍拖4年，兩人於今年情人節宣布訂婚，並分享了去年的求婚片段，郭子豪在郵輪上向女友驚喜求婚，正式將對方私有化，過程感動又浪漫。

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

過程感動又浪漫。（IG＠amber.tcy）

鄧卓殷喜極而泣。（IG＠amber.tcy）

兩人拍拖以來一直非常恩愛，鄧卓殷自此漸漸退出幕前演出，專心轉戰做KOL。作為男友的郭子豪亦瞓身全力支持，二人更以「豆子情侶」的CP名，在社交平台開設帳號，拍攝分享情侶日常，吸引不少網民追看。

郭子豪之前不忿未婚妻鄧卓殷被指小三。(IG圖片)

二人愛得甜蜜。(郭子豪fb)

鄧卓殷和郭子豪拍攝特色婚照。（IG＠amber.tcy）

玩味十足。（IG＠amber.tcy）

昨日（9日）是郭子豪的32歲生日，作為未婚妻的鄧卓殷當然有所表示，她在社交平台用深情語句寫上：「Happy birthday to the man who always hold me tight」，並透露二人正身處加拿大，而壽星仔也回覆道：「Lucky me」冧到爆。

郭子豪32歲生日，作為未婚妻的鄧卓殷送上深情祝福。（IG＠amber.tcy）

兩人一臉幸福。（IG＠amber.tcy）

兩人現時身處加拿大。（IG＠amber.tcy）

同時，鄧卓殷也分享了數張二人的甜蜜合照，他們穿上情侶裝，臉上展露出幸福、甜蜜的笑容，相信正在拍攝婚照，而其中一張，郭子豪更將身型「的骰」的未婚妻高高抬起，後者雙腳翹起，二人面對面，此情此景難免令網民聯想起《家有囍事》中周星馳與張曼玉經典一幕，有網民搞笑留言：「巴黎鐵塔反轉再反轉？」此外，也有不少網民大讚二人登台，Sweet到爆。

好登對。（IG＠amber.tcy）

最萌身高差。（IG＠amber.tcy）