前港姐亞軍發文冧爆壽星未婚夫 二人激情上演巴黎鐵塔反轉再反轉
撰文：陳釗
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前港姐亞軍鄧卓殷，與有米大隻仔男友郭子豪拍拖4年，兩人於今年情人節宣布訂婚，並分享了去年的求婚片段，郭子豪在郵輪上向女友驚喜求婚，正式將對方私有化，過程感動又浪漫。
兩人拍拖以來一直非常恩愛，鄧卓殷自此漸漸退出幕前演出，專心轉戰做KOL。作為男友的郭子豪亦瞓身全力支持，二人更以「豆子情侶」的CP名，在社交平台開設帳號，拍攝分享情侶日常，吸引不少網民追看。
昨日（9日）是郭子豪的32歲生日，作為未婚妻的鄧卓殷當然有所表示，她在社交平台用深情語句寫上：「Happy birthday to the man who always hold me tight」，並透露二人正身處加拿大，而壽星仔也回覆道：「Lucky me」冧到爆。
同時，鄧卓殷也分享了數張二人的甜蜜合照，他們穿上情侶裝，臉上展露出幸福、甜蜜的笑容，相信正在拍攝婚照，而其中一張，郭子豪更將身型「的骰」的未婚妻高高抬起，後者雙腳翹起，二人面對面，此情此景難免令網民聯想起《家有囍事》中周星馳與張曼玉經典一幕，有網民搞笑留言：「巴黎鐵塔反轉再反轉？」此外，也有不少網民大讚二人登台，Sweet到爆。