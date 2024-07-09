郭晉安回應歐倩怡瀕死失禁一事　被問前妻認玩交友軟件：會祝福嘅

郭晉安今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動，並以西裝造型示人，讓守候的媒體拍照。他接受訪問表示：「辛苦就係個天氣啦！你睇我哋大家都要着靚衫，靚衫質料一定係厚啲。」他透露這次新劇最難忘是和陳曉華合作，並表示：「因為大家一定要溝通得好，同埋啲戲好細微，細水長流反應嘅戲都有。」

郭晉安今日（9日）出席新電視劇《金式森林》探班活動。（張祖銘攝）

被問到即將放暑假，小孩是否有很多的活動，他說：「佢哋大個有自己嘅活動，自己約朋友。」他指小孩就讀國際學校，六月初已經開始放暑假，並透露：「嚟緊我都會同大仔去英國升學。」提到會否不捨得大仔去英國讀書，他說：「呢一刻仍然都覺得讓佢有一個自由去面對佢嘅人生，我都同佢講我好年青離開屋企，我好早就入咗TVB工作，大仔比較早熟啲，佢同我講好期待快啲去英國。」他透露兒子讀音樂，並表示：「佢將來想做指揮家，佢將會考演奏級。」講到大仔會否懂得唱阿旺新傳》主題曲，他笑說：「佢其實冇睇過我嘅戲，女兒就會成日睇我啲戲，好期待我幾時有作品。」

郭晉安指大仔從來沒有看過他的電視劇作品。（張祖銘攝）

至於前妻歐倩怡較早前上節目重提當年身體不適（瀕死失禁）一事，他說：「我唔再講啦！唔係真嘅嘢我唔回應，都係娛樂圈面對傳媒嘅睇法，唔係真嘅我都唔會回應。」提到孩子會否看到負面的報道而影響心情，他坦言：「即使佢哋冇睇同學都會講，我都會同佢哋輔導傾吓偈，佢都明白爸爸媽媽係做緊啲咩？會有人留意我哋每講一句說話都好大影響。」被問到會否因為負面的評價而影響不開心，他說：「其實我同佢溝通，冇話絕對嘅負面，始終我哋都要用好客觀好開放嘅態度去睇每一件事。」

歐倩怡受訪時的一番「死過翻生」經歷，令自己和前夫郭晉安都引起負評。（資料圖片）

歐倩怡透露2019年經歷生死一刻。（影片截圖）

講到前妻歐倩怡承認有在網上還交友軟件，他回應：「始終大家都係分開咗，佢係代表佢自己，我唔會再因為佢嘅事作出任何嘅表態。」至於會否祝福對方找到另外一半，他說：「會祝福嘅，其實每一個人條路都有佢自己嘅選擇。」被問到會否與前妻一齊參與孩子的活動，他說：「如果就到時間嘅就會。」他繼續指與前妻的關係屬於朋友，並表示：「我哋有陣時WhatsApp都會傾吓偈講吓仔女問題嘅嘢。」