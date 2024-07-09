吳若希老公Alex準備跪鍵盤　強調尊重老婆︰有時放低不一定軟弱

吳若希今日喺IG公審老公Alex，質疑對方偷食女同事。（IG@jinnyng）

吳若希（Jinny）質疑老公何兆鴻（Alex） 偷食女同事，今日（9日）上載多張對話截圖，並指Alex「好積極咁話要車同事返工，俾我話完後，好有骨氣地講連車都唔揸搭地鐵」，之後在IG貼出自己的新歌《空白》錄音，留言：「散聚有時 愛恨有時 發夢到此世界來到盡處」， Jinny以錄音方式回覆《香港01》時，不難感受其火氣：「我都冇鬧過佢，我點會怪責佢，好正常吖，人之常情，唔車個仔返學車條女返工好正常。個個老竇都咁做，個個老公都咁做。呢啲咁簡單嘅嘢，佢邊度有錯啫？佢唔會錯㗎，我唔會怪佢呀！」

何生（即Alex）話會尊重老婆、尊重屋企。（IG@jinnyng）

之後更著記者「你問吓何生，佢中間消失咗五個鐘去咗邊？」、「係咪同女同事喺公司做緊嘢？」、「直接話係我問嘅，我叫佢答嘅，如果唔係你點會知道佢消失咗五個鐘」無論係文字定錄音，都Feel到火氣十足。

吳若希（Jinny）與何兆鴻（Alex）婚後育有一女一子。（IG：@jinnyng）

而勤力返工嘅何生，其後亦作出以下回應：「不是消失5個鐘，因為我太清楚我太太同我自己嘅性格，更何況我要工作，工作之餘亦都可以畀自己一些時間去思考點樣氹太太，夫妻無論爭吵幾勁都好，作為佢老公，佢的終生伴侶，明知道佢係一個凸嘅人，所以我會選擇去做凹嗰個。去慢慢思考應該去講啲咩嘢、去做啲咩嘢去令佢開心番。有時放低不一定軟弱，只係尊重老婆，尊重屋企。」問到準備好今晚返屋企跪玻璃未，何生就話：「咁又唔駛，我老婆好好嘅，可能1-2個鐘就唔記得發生咩事，就算記得都係跪鍵盤啫。」