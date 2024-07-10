無綫準視后超貼身裙晒S身段完勝同場宅男女神　入行10年終捱出頭

現年35歲的蔡潔今年是她入行的第十個年頭，初入行時，蔡潔發展不算理想，一直浮浮沉沉，至近年由影圈轉戰電視圈，事業終於見到曙光。她簽約加盟邵氏後備受無綫力捧，成為當家花旦之一，更憑著《法證先鋒V》、《一舞傾城》及《香港人在北京》等套劇集成功入屋，打拼十年終於捱出頭來。

今年是蔡潔入行第10個年頭。（IG@jackykycai）

蔡潔近年獲無綫力捧，劇接劇。（IG@jackykycai）

2022年於《法證先鋒V》首次擔任女主角。

蔡潔於《一舞傾城》飾演文雅倫（Monica）。(《一舞傾城》截圖)

蔡潔在《香港人在北京》中，與陳展鵬和吳若希的三角關係非常精彩。

演而優則創作的蔡潔，最近更做埋才女，預告將於書展再度出書，推出第一本漫畫作品，令粉絲期待萬分。雖然漫畫暫時未有得睇，但可以先睇住蔡潔的靚樣的fit爆身材先。

才女！（IG@jackykycai）

之前曾推出《有隻貓在芒果星》，書中收錄她與愛貓「豬仔」的生活點滴。（IG@jackykycai）

蔡潔將於書展再度出書，推出第一本漫畫作品。（IG@jackykycai）

今次是蔡潔第三次出書，亦是她第一本漫畫書，以禁忌之戀為題材。（IG@jackykycai）

近日，蔡潔在社交平台分享一輯早前到內地登台的靚相，相中蔡潔穿上一條入膊白色貼身連身裙，露出迷人鎖骨，優雅而不失性感，其中一張側身相，蔡潔更大騷其S型身材線條，一點贅肉都沒有，十分吸睛。網民大讚又靚又Fit，完勝身旁的「宅男女神」陳瀅。

蔡潔日前與陳瀅到內地登台。（IG@jackykycai）

兩位女神同場。（IG@jackykycai）

優雅而不失性感。（IG@jackykycai）

S型身材。（IG@jackykycai）

索！（IG@jackykycai）

選美出身的蔡潔，美貌與智慧並重，大學就讀於暨南大學藝術學院導演系，是著名演員張鐵林愛徒，畢業後前往澳洲墨爾本皇家理工大學繼續攻讀創意媒體碩士。就讀期間参選《墨爾本華裔小姐競選》獲得了冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，以及翌年代表墨爾本回港參加《國際中華小姐競選》獲得「最受傳媒歡迎佳麗」。蔡潔在踏入電視圈前曾演出多部電影，出道作《香港仔》飾演曾志偉情婦令人印象深刻，同時亦有為雜誌撰寫專欄，擔任編劇及導演，向全方位電影工作者發展。

蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》。（IG@jackykycai）

一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！（影片截圖）

在影圈發展一般的蔡潔，於2018年轉投邵氏後上位神速，拍攝了不少邵氏和無綫的劇集，成功入屋，而除了升呢做女主角之外，蔡潔更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴。