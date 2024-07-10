無綫準視后超貼身裙晒S身段完勝同場宅男女神 入行10年終捱出頭
撰文：崔力生
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現年35歲的蔡潔今年是她入行的第十個年頭，初入行時，蔡潔發展不算理想，一直浮浮沉沉，至近年由影圈轉戰電視圈，事業終於見到曙光。她簽約加盟邵氏後備受無綫力捧，成為當家花旦之一，更憑著《法證先鋒V》、《一舞傾城》及《香港人在北京》等套劇集成功入屋，打拼十年終於捱出頭來。
演而優則創作的蔡潔，最近更做埋才女，預告將於書展再度出書，推出第一本漫畫作品，令粉絲期待萬分。雖然漫畫暫時未有得睇，但可以先睇住蔡潔的靚樣的fit爆身材先。
近日，蔡潔在社交平台分享一輯早前到內地登台的靚相，相中蔡潔穿上一條入膊白色貼身連身裙，露出迷人鎖骨，優雅而不失性感，其中一張側身相，蔡潔更大騷其S型身材線條，一點贅肉都沒有，十分吸睛。網民大讚又靚又Fit，完勝身旁的「宅男女神」陳瀅。
選美出身的蔡潔，美貌與智慧並重，大學就讀於暨南大學藝術學院導演系，是著名演員張鐵林愛徒，畢業後前往澳洲墨爾本皇家理工大學繼續攻讀創意媒體碩士。就讀期間参選《墨爾本華裔小姐競選》獲得了冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，以及翌年代表墨爾本回港參加《國際中華小姐競選》獲得「最受傳媒歡迎佳麗」。蔡潔在踏入電視圈前曾演出多部電影，出道作《香港仔》飾演曾志偉情婦令人印象深刻，同時亦有為雜誌撰寫專欄，擔任編劇及導演，向全方位電影工作者發展。
在影圈發展一般的蔡潔，於2018年轉投邵氏後上位神速，拍攝了不少邵氏和無綫的劇集，成功入屋，而除了升呢做女主角之外，蔡潔更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴。
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