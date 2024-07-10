冼靖峰話身材唔夠呢個人好　講戀愛經歷講到甜絲絲：有拍拖嘅感覺

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）昨日（9日）出席一個手錶活動，一身黑白色貼身西裝顯得十分帥氣，他指是造型師的功勞。而自己入行後亦對時裝甚有研究，希望之後能夠大派用場，至於他之前經常穿「闊袍大袖」的衣服亮相，有不少網民都表示感到是時候該轉換造型，Archie接受訪問時就表示有原因的。

「妙音龍子」冼靖峰一身黑白色貼身西裝顯得十分帥氣。(葉志明 攝)

Archie接受《香港01》訪問就透露自己正在健身：「咁呢排就開始修身啦，真係進入修身嘅階段，就係減脂嘅階段，之前增肌階段會大舊啲，依家就進入緊呢個收水減脂嘅階段，所以就可以着返多啲貼身嘅衫啦終於。」他不認是之前身形不好看所以才穿闊身的衣服，他指是一個增肌的過程：「我覺得要有一個好嘅身材就有呢啲過程，咁依家都係一個過程，未係一個最盡嘅形態，最盡就要問丁子朗，丁子朗就係一個好身材！」二人都是愛健身之人，相信平時應該分享過不少健身資訊予對方，相信假以時日，Archie應該可以練成跟丁子朗一樣有線條感。

冼靖峰大讚丁子朗身材好。(葉志明 攝)

二人都是愛健身之人，相信平時應該分享過不少健身資訊予對方，相信假以時日，Archie應該可以練成跟丁子朗一樣有線條感。（ig@karl_ting)

至於早前Archie推出新歌《無意冒犯》細訴他自己的愛情經歷，不少網民都指他是不是做「兵」，他自己就覺得「做兵唔會話自己做兵」：「我冇諗太多，或者細個嘅時候係順粹就係兩個人真係傾計，投契嘅，所以就一路傾，追咗一年㗎。一年嘅時間，每一日我覺得好開心，因為其實冇拍拖但我有拍拖嘅感覺，因為好難得有一個人係你嘅生命入面成年嘅時間。」Archie講起當年與這名女生之間的互動時，更說到甜甜的笑：「騰空一兩個鐘時間係度text，日日都係咁樣，好難得搵到個人係可以每一日夜晚同你傾計，所以已經有戀愛嘅感覺。」雖然「戀情」最後都無疾而終，但他表示升上大學後有相遇過，因為大家都在同一間大學升讀，大家繼續停留在朋友的關係。

Archie新歌《無意冒犯》是講他自己的愛情經歷。(葉志明 攝)

Archie被問到今次把「戀愛經歷」寫出來成為一首歌，之後會不會也有打算把自身的經歷都寫成一首歌時，他透露下一首歌也是自身的經歷：「完全唔關愛情事啦，係關於我自己人生嘅一啲體會啦，我好想每一首歌都關於自己嘅，但係同時都搵到同觀眾嘅共嗚。」他希望有更加多的人留意他的音樂。

Archie透露下一首歌也是自身的經歷。(葉志明 攝)

至於被問到「Loong9」的動向時，他就表示會有新動向，但要留待官方的正式公告，未知繼上月的拍手會後有什麼的活動讓一眾的粉絲與他們互動。而Archie亦提到Loong9亦將會有新歌曲推出，Loong9的粉絲亦可以期待一下。

男團「Loong9」的成員。 前排（由左至右）：江信熹、李權哲、奧利、冼靖峰、梁詩煜 後排（由左至右）：郭殿甲、陳梁、文佐匡、白子奕、黃奕斌、張鎬濂、陳鑫昊。(葉志明 攝)