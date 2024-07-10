61歲譚玉瑛近況曝光驚現樹根頸老態盡現　網民慨嘆漸漸老去

現年61歲的譚玉瑛入行至今45年，由《430穿梭機》、《閃電傳真機》到《至NET小人類》及《放學ICU》，陪伴無數80後至00後香港人的成長，被譽為永恆兒童節目主持。近月譚玉瑛與何基佑合作主持電台節目《QK玉瑛室》，而譚玉瑛亦有在社交媒體分享工作照，不過身形瘦削加上樹根頸，令她現老態。

譚玉瑛入行至今45年，陪伴無數80後至00後香港人的成長。（IG圖片）

譚玉瑛主持過《430穿梭機》、《閃電傳真機》到《至NET小人類》及《放學ICU》等兒童節目，被譽為永恆兒童節目主持。（YouTube截圖）

李日朗近日接受譚玉瑛訪問，並在IG分享與譚玉瑛的合照，留言謂：「譚玉瑛姐姐，基本上每個香港長大的小朋友都是看他的兒童節目，從430穿梭機到閃電傳真機到後來的…我覺得姐姐很應該被列入香港保護的文物之一。」照片見譚玉瑛圍上頸巾，精神飽滿。

李日朗近日接受譚玉瑛訪問，更指譚玉瑛姐姐很應該被列入香港保護的文物之一。（IG圖片）

譚玉瑛在Facebook亦分享多張近日的工作照，當中也包括與李日朗的合照，然而部分照片見譚玉瑛脫下圍巾，驚現樹根頸，令網民慨嘆譚玉瑛姐姐雖然仍活躍幕前，但亦已經漸漸老去。

譚玉瑛在Facebook亦分享多張近日的工作照。（Facebook）

驚現樹根頸。（Facebook）

譚玉瑛原來近日也見到1984年參加兒童節目遊戲的得獎者，還感慨留言：「藝人這工作崗位，總有令人羨慕的元素，但無論什麼年代，他們同樣都需要付出努力、耐性甚至期待伯樂的出現，和他們傾談就更了解日子是怎樣走過來的。1984年認識的小朋友Albert，當年參加遊戲的勝出者，獎品是到倫敦學揸飛機。今日帶同妻子回港，他邀請我一同參與在愛丁堡廣場金庸百周年紀念展（陳潔小姐的鋼琴獨奏）我們還扮鬼扮馬，實在童心未減啊。」