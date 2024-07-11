舊愛鄧麗欣蜜運中　方力申身邊人爆料抱不平封他為「最專一男人」

現年40歲、獲封「中女天花板」的鄧麗欣（Stephy），與方力申愛情長跑10年最為人記得。後她與台灣藝人邱勝翊（王子）拍拖，3年前分手。近日鄧麗欣終傳來好消息，被拍到與6呎肌肉型男甜蜜逛街後，鄧麗欣大方認愛，並感謝大家祝福。

鄧麗欣與方力申從螢幕情侶到確立情侶關係，經歷十年的時間最後仍是分手收場。（VCG）

Stephy鄧麗欣近年被封中女天花板。（IG：@stboo）

Stephy鄧麗欣近年被封中女天花板。（IG：@stboo）

此時舊愛方力申公開炮轟泳總之事亦鬧得沸沸揚揚。日前有一名自稱為方力申「認識20年大學同學」在社交網發文，力撐方力申是「我認識嘅人之中最有正義感（同最專一）嘅男人！」他又為方力申抱不平道：「呢廿年不斷俾人抹黑。作為兄弟，冇理由唔趁哩個時候大聲講：你老X，呢兩日對佢嘅讚美係遲左廿年啦！」

方力申近日炮轟泳總一事鬧得沸沸揚揚。（資料圖片）

文中該網友稱，方力申多年來教游水並非為了賺錢，事事親力親為，「要中間捱過covid堅持用 full time coach教，復常後成日親身落水，上晏九龍下晏香港，濕完再乾乾完再濕(同 S20一樣)咁辛苦為咩，就係要教細路lor」。可惜難關重重，「好多池多數俾其他泳會(霸）租哂。所以但開左幾年都係主要係兩間學校教。」文中指：「所以話今次有學生游得好無得比賽，佢㷫到爆seed係好正常」。網友又稱已得方力申同意出Post。

方力申是圈中出名的孝順仔。（IG：@alexfongliksun）

方力申除了「飛魚王子」形象深入民心外，以往亦不時被指「花弗」。皆因大隻又有型的他曾與何超蓮、馮盈盈、陳瀅、陳曉華等傳緋聞，位位都是女神級人馬，近年撻着「氣質版馮盈盈」、年輕藝術家葉萱（Maple Yip）後，方力申公開認愛，並揚言會陪女友飛韓國指證攝理教教主鄭明析，相當深情。不過方力申也提到，因「底太花」未能獲取女友信任，需時間才能談論婚期。

方力申開泳校遇上不少困難。（資料圖片）

方力申開泳校遇上不少困難。（資料圖片）

方力申現任女友葉萱（Maple Yip）曾自揭被教主鄭明析性侵。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

一名自稱是方力申20年大學同學發文支持對方。（網上圖片）