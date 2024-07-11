唱得之人曾力壓張國榮成冠軍　避死劫後追夢再爆紅70歲狀態曝光

現年70歲，有「張國榮師兄」之稱的鍾偉強（Simon）曾1977年參加麗的電視（亞視前身）舉辦的《第二屆亞洲歌唱比賽（香港區決賽）》正式入行，當年他力壓同屆的哥哥張國榮成為冠軍，賽後兩人一同簽約麗的拍劇，並曾演出《電視人》、《追族》及《沈勝衣》等劇集，惜他覺得演員的生活不適合自己，加上始終無法施展其歌唱才能，於是在80年代初離開娛樂圈，毅然轉投保險行業。日前，他為內地一間超市錄製祝賀影片，久未露面的他中氣十足，依然健康有活力！

活力十足！（截圖）

Keep得好！（截圖）

雖然已離開幕前，但鍾偉強一直沒有放棄音樂夢，2003年發現有心臟病，鍾偉強需要接受搭橋手術，醫生指手術後有16%機會死亡、30%機會中風，當時他則發誓若大難不死，必定重出江湖再追唱歌夢，結果康復後便重組樂隊在廣州酒吧駐場演唱。他更在2012年再於內地歌唱節目《激情唱響》亮相，並取得全國第五名。2013年中，鍾偉強獲《中國好聲音2》主辦單位邀請參賽。

不時與圈中人聚舊！（FB照片）

不時與圈中人聚舊！（FB照片）

最終，鍾偉強憑節目中翻唱《Rolling in the deep》及《Hey Jude》等英文經典歌曲，人氣反彈兼迎來事業高峰，帶挈他接不少電影及商演Job之餘，亦於同年底九展Music Zone舉行首次個人演唱會，之後於2015年推出首張個人專輯《三分鐘》，當中翻唱了他作給梁朝偉的《朦朧夜雨裡》。目前，鍾偉強不時都會在社交網翻唱歌曲，他又不時會和圈中人聚舊以及登台表演。