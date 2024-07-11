《愛回家》男星做錯一件事被譚詠麟給負分　竟全靠蘇志威化解尷尬

現年41歲的莫家淦，近年憑處境劇《愛.回家之開心速遞》演「王朝」一角，以及在《新聞女王》中飾演體育主播「伍家豪」的專業表現而為人熟悉，他前年簽約「校長」譚詠麟旗下，主攻內地發展，並得到對方提攜，兩人曾在內地綜藝節目《2023我要上春晚》中合唱《一生中最愛》。同時，莫家淦亦是香港明星足球隊成員之一，經常隨隊在內地比賽，常伴校長左右。

莫家淦近年主攻內地市場。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦獲得譚詠麟提攜，並簽約旗下。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦亮相央視，與譚詠麟在內地綜藝節目《2023我要上春晚》中合唱《一生中最愛》。（節目截圖）

莫家淦亦是香港明星足球隊成員之一。（IG@keith_mokkakam）

此外，莫家淦現時亦作多方面發展，包括經營其社交平台增強人氣。日前他就找來校長一齊拍片，自爆之前父親節去參加演出時的蝦碌事件。片段一開頭，校長就說莫家淦這次「負分得好緊要」，「成日話自己精靈，今日帶咗兩隻右腳（皮鞋）呀！咁都得！」莫家淦自嘲還經常說兒子把褲子調轉穿，校長笑言：「原來係遺傳。」

莫家淦自爆之前父親節去參加演出時的蝦碌事件。（小紅書）

譚詠麟笑他整天說自己很機靈。（小紅書）

原來帶了兩隻右腳的皮鞋。（小紅書）

譚詠麟笑言：「咁都得」。（小紅書）

莫家淦解釋由於當日出門口前，細仔「瀨屎」，要忙著幫兒子洗底褲，又趕時間出門口，所以情急之下拿鞋子的時候拿錯了，幸好遇到救星，工作人員幫他找到蘇志威的公司，對方借了一雙比他原本還漂亮的皮鞋，成功化解尷尬。身旁的校長一邊聽一邊笑個不停，搞笑說：「阿威，功德無量呀你。」網民也留言：「還好借到了，要不然就慘嘍」、「你太可愛了」。

莫家淦解釋由於當日出門口前，細仔「瀨屎」，所以情急之下拿鞋子的時候拿錯了。（小紅書）

譚詠麟聽到忍不住大笑。（小紅書）

幸好最後有蘇志威出手相助。（小紅書）

最後無事。（小紅書）

現年41歲的莫家淦於2004年大學畢業後，即加入有線娛樂新聞台擔任主播，算是開國功臣之一，之後2013年轉到無綫擔任無綫娛樂新聞台主播，及後有機會參與劇集演出，惟發展平平，最深入民心是《愛·回家之開心速遞》中的「王朝」，以及在《新聞女王》中飾演的體育主播「伍家豪」。莫家淦現與無綫轉為基本藝員合約，前年更簽約譚詠麟旗下，北上發展，除了商演外，更曾於內地短視頻劇《重啟2003》一嘗男一滋味，另外，莫家淦在扮嘢方面也有一手，有「深井張國榮」稱號。

莫家淦可說是當年有線娛樂新聞台開國功臣之一。（小紅書截圖）

莫家淦在扮嘢方面也有一手，有「深井張國榮」稱號。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦曾接受《香港01》訪問時，表示他疫情之下收入大減，北上發展是一個轉機，「對我嚟講係一個瓶頸位，留喺TVB未睇到會出頭，可能留喺TVB會仲好，因為有份底薪，但係冇人敢擔保。」莫家淦續說，北上發展的原因其一是自己想跳出舒適圈，「我想人認同我做嘅嘢，唔係話要搵幾多幾多錢，因為我唔係一個物質嘅人，我可以幾年先買一件衫，而係我想做一個滿意嘅成績。好多朋友都話我肯嘗試，以前做眼鏡、做手錶品牌都係咁。我做一份成日坐喺度會唔自在，我鍾意每樣嘢都試吓。」

莫家淦在《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍保安「王朝」。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦在《新聞女王》中飾演體育主播「伍家豪」，表現被讚專業。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦又講到在疫情前，靠着外面的司儀登台工作，最高峰也可達10萬，TVB方面的收入，騷錢加上底薪也有一萬到5萬不等，平均月入也有2萬，可是當疫情來臨時，登台工作幾近消失，變相他只能夠靠TVB底薪維持一家四口的生活開支，所以決定北上博一博。

莫家淦北上發展即嘗到人生第一次男主角滋味，拍攝內地短視頻劇《重啟2003》，劇組對他甚為滿意。（受訪者提供）