前TVB小生孖胡定欣為老婆慶祝生日 突然暴瘦眼袋盡現勁憔悴
撰文：董欣琪
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現年45歲的梁競徽（前名梁烈唯）在2014年與拍拖11年的女友兼中學師妹駱保雯（Tina）結婚，婚後育有一仔一女，一家四口幸福美滿。日前梁競徽相約好友胡定欣一起為老婆慶祝生日，梁競徽在社交平台曬出合照，並寫道：「生日快樂🎂我的壽星大人🥳我呢位朋友好鍾意食印度菜……下次不如都係吃火鍋算啦！祝我老婆大人：青春常駐！身體健康！開開心心！幸福美滿！星庚光彩！」
相中所見，三人大嘆印度菜，胡定欣同駱保雯更頭貼頭合照，可見感情十分好。不過不少網民就留意到梁競徽明顯暴瘦，相中的他戴上黑色Cap帽，臉型瘦削，眼袋盡現，感覺憔悴，網民紛紛留言表示擔心：「怎麼這麼瘦」、「嚇我一跳，感覺好疲憊」、「你瘦脫相了，要注意身體」、「點解突然間憔悴咗咁多」，更有人指：「瘦得有點像陳冠希了」、「我差點看成陳冠希」。
梁競徽近年在內地發展得有聲有色，除了不時接拍劇集之外，還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，又與林峯太太張馨月合作開車行，生意愈搞愈大，更踩過界加入直播帶貨行列，成績不俗。此外，梁競徽又不時登台獻唱，曾到馬來西亞吉隆坡、深圳等地演出，大受歡迎！
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