前TVB小生孖胡定欣為老婆慶祝生日　突然暴瘦眼袋盡現勁憔悴

現年45歲的梁競徽（前名梁烈唯）在2014年與拍拖11年的女友兼中學師妹駱保雯（Tina）結婚，婚後育有一仔一女，一家四口幸福美滿。日前梁競徽相約好友胡定欣一起為老婆慶祝生日，梁競徽在社交平台曬出合照，並寫道：「生日快樂🎂我的壽星大人🥳我呢位朋友好鍾意食印度菜……下次不如都係吃火鍋算啦！祝我老婆大人：青春常駐！身體健康！開開心心！幸福美滿！星庚光彩！」

好恩愛。（小紅書圖片）

結婚10周年。（小紅書圖片）

早前拍攝節目。（微博@梁競徽）

梁競徽近年主力在內地發展。（微博@梁競徽）

日前梁競徽相約好友胡定欣一起為老婆慶祝生日，不少網民就留意到梁競徽明顯暴瘦。（小紅書圖片）

相中所見，三人大嘆印度菜，胡定欣同駱保雯更頭貼頭合照，可見感情十分好。不過不少網民就留意到梁競徽明顯暴瘦，相中的他戴上黑色Cap帽，臉型瘦削，眼袋盡現，感覺憔悴，網民紛紛留言表示擔心：「怎麼這麼瘦」、「嚇我一跳，感覺好疲憊」、「你瘦脫相了，要注意身體」、「點解突然間憔悴咗咁多」，更有人指：「瘦得有點像陳冠希了」、「我差點看成陳冠希」。

胡定欣亦有在IG曬出合照。（IG@nwuuu）

三人大嘆印度菜。（小紅書圖片）

感覺憔悴。（小紅書圖片）

梁競徽近年在內地發展得有聲有色，除了不時接拍劇集之外，還與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，又與林峯太太張馨月合作開車行，生意愈搞愈大，更踩過界加入直播帶貨行列，成績不俗。此外，梁競徽又不時登台獻唱，曾到馬來西亞吉隆坡、深圳等地演出，大受歡迎！

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時就戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。（資料圖片）

酒吧騷。（微博@梁競徽）

雖然梁競徽並非歌手，但不時有機會登台。（影片截圖）

演出。（影片截圖）

登台獻唱。（影片截圖）

好投入。（影片截圖）

好受歡迎。（影片截圖）

好多fans。（影片截圖）

被圍觀。（影片截圖）