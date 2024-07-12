最好命百億豪門闊太忽然低調改名　三年抱三老公零緋聞仍要轉運？

汪詩詩妹妹汪圓圓自2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），成為百億豪門闊太。婚後汪圓圓誕下一女兩子，三年抱三，淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人結婚11年低調又恩愛，羨煞旁人！圈中，不少藝人都會透過改名來增強運勢，但竟然被外界譽為「最幸福豪門少奶」的她最近也改名，令人驚訝！

原本超好運的汪圓圓竟然改名轉運，令不少網民震驚！（IG/@wrini）

汪圓圓多年來一直被指嫁得好，因蔡加讚從來沒有什麼醜聞，二人也沒有陷入婚姻危機。（IG/@wrini）

二人多年來都非常恩愛！（IG/@wrini）

上月底，「玩具大王」蔡志明一家出席旗下集團的「2023年傑出領袖選舉頒獎晚宴」，當中更稱呼汪圓圓為蔡汪鎂庭，而汪圓圓的母親和外婆亦有出席，並與汪圓圓的老爺蔡志明和奶奶蔡李蕙莉一同合照，可見親家關係非常好。

（左起）蔡汪鎂庭、蔡汪鎂庭母親、蔡加讚、蔡汪鎂庭外婆、蔡志明、蔡李蕙莉。（IG/@wrini）

汪詩詩與甄子丹一家亦有出席！（IG/@wrini）

汪圓圓出生在秘魯，後來全家移居到加拿大，一家人在當地以經營珠寶為生。轉戰香港發展是因為姐姐汪詩詩到香港做了模特，之後又嫁給了甄子丹，繼而引薦了汪圓圓到香港發展。汪圓圓同樣是以做模1特起步，後來遇上了蔡加贊，男方對汪圓圓一見傾心，非君不娶，很快兩人就舉辦了盛大婚禮，汪圓圓就此一躍成為了豪門兒媳婦。多年來，二人不時被影到各種甜蜜逛街，餐廳餵食的畫面，關係依然如膠似漆。

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，整場婚禮使費高達8億！（視覺中國）

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