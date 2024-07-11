港姐2024｜「城大李嘉欣」倪樂琳親解改名之謎　無懼影水着損形象

無綫（TVB）年度選美盛事《2024年香港小姐競選》已正式展開，日前官方亦已公布了25位初入圍的候選佳麗，並讓網民投票再選出下一階段入圍的佳麗。今日（11日）大會安排了其中14位參選佳麗到髮型屋進行形象大改造。據今日現身的多位佳麗透露，她們已是入圍15強的人選，15強佳麗正式誕生。14位到場的佳麗包括鍾翠詩、王汛文、謝淑怡、吳芷靖、俞可程、倪樂琳、程姜月、莊曉婷、秦冀雯、李曼思、楊梓瑤、陳紫佟、李曼思以及陳甜甜等。她們變髮後就接受蝕媒的訪問。

攝：葉志明

(左至右) 王汛文、楊梓瑤、李曼思齊接受傳媒訪問。

今屆大熱門之一，有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳（Ellyn）早前遭網民起底，就被揭曾是女團Morii Girls，成員，更曾與藝人區明妙推出過水着寫真，在沙灘拍攝性感水着美照，穿上忽堅尼狂騷身材。她今次更特地改名洗底，原本她的英文名叫Stella，今次參加港姐之前才改名叫Ellyn，被指改頭換面以全新乖乖女形象參選。

(左至右) 謝淑怡、倪繅琳、吳芷靖一起接受訪問。

倪樂琳

倪樂琳今日整完頭接受訪問時，被問到影性感水着寫真一事可會影響參賽，她表示：「唔會太影響，我影既都係陽光正面，好健康既相，唔怕會影響形象，proud to be a woman亦係今屆港姐主題，而且到時比賽都會有泳裝環節。(點解改名？) 因為Stella好普通，我驚同人撞名。」至於入圍15強的心情，她說：「無話鬆一口氣，都會嚴陣以待，亦會做好心理準備去接受唔同既評價 。」

倪樂琳。

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(ig圖片)

左一是倪樂琳、左二是區明妙，兩人曾一起組女團影寫真。(ig圖片)

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(ig圖片)

倪樂琳 (前排中) 曾組女團影寫真。(ig圖片)