富貴港姐身家過億首次創業　與好友投資做生意險反面：很傷感情

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並積極經營抖音、小紅書等平台，不時在網上開直播及唱歌，又大爆TVB秘聞，吸引不少人關注。轉型做KOL的王卓淇，近日更正式加入直播帶貨的行列，專賣手工穿戴甲，原來她與好朋友夾份投資做生意，但日前她就大爆雙方產生分歧，差點反面：「千萬不要跟好朋友創業，很容易失去一個朋友，很難公事公辦。我真的崩潰了，人生建議不要跟好朋友創業，因為你真的很難用特別公正的態度對她。」

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展。（IG@erin__kay）

轉型做KOL。（IG@erin__kay）

不時登台。（IG@erin__kay）

近日王卓淇與好朋友夾份投資做生意。（影片截圖）

首次直播帶貨就失敗。（影片截圖）

雙方產生分歧。（影片截圖）

差點反面。（影片截圖）

其實早在上個月王卓淇已經表示有意創業，擁有英國薩里大學修讀國際商業管理碩士學位的她，自言入行後從未運用過專業知識，感覺浪費了多年來的學習，所以希望嘗試發展副業。而在學習及準備的過程中，王卓淇亦遇到不少困難，最後她與好友決定自己設計，做手工穿戴甲生意。兩人原定日前（10日）晚進行首場直播帶貨，但雙方因溝通問題導致出錯，未能如常進行：「搞得很不愉快吧，但我們現在ok的。那我還是建議不要輕易跟朋友合作了，就很傷感情，還是一定會傷感情，然後你沒辦法公正的對待她。」

王卓淇早在上個月已經表示有意創業。（影片截圖）

大學同碩士都是讀商科。（影片截圖）

入行後從未運用過專業知識。（影片截圖）

希望嘗試發展副業。（影片截圖）

而在學習及準備的過程中，王卓淇亦遇到不少困難。（影片截圖）

最後她與好友決定自己設計。（影片截圖）

做手工穿戴甲生意。（影片截圖）

雙方因溝通問題導致出錯，鬧得不愉快。（影片截圖）

傷感情。（影片截圖）

昨日（11日）再嘗試，終於成功。（IG截圖）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年曾有報道指她的家人在海外有不少物業，而她自己亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她亦不時大曬名牌，生活無憂。

去年拍攝HOY TV節目《獨家旅行團》。（IG@erin__kay）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億。（IG@erin__kay）

經常四出旅行歎世界。（IG@erin__kay）

不時大曬名牌。（IG@erin__kay）

住複式豪宅。（IG@erin__kay）