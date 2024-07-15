赤熱劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《赤熱》陸劇又名縱橫芯海，改編自虞璐琳長篇小說《月光密碼 》。有虞璐琳作為編劇，李駿為執導，由黃曉明、王鷗、張超、施詩領銜主演的一套以現代創業為題材的電視劇。黃曉明上月於上海國際電影節奪得金爵獎最佳男演員，拍檔以《瑯琊榜》、《偽裝者 》人氣上升的女主角王鷗，飾演創業路上的伴侶，不知表現如何呢！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《赤熱》｜劇情大綱

在一個充滿機遇與挑戰的時代，男主角張海潮（黃曉明 飾）出身貧窮，在困苦中成長，但他內心堅持著一個要出人頭地的夢想。他一路奮鬥，在商業世界中不停打滾，多次陷入絕境卻從未服輸。一艘裝有高科技導航裝置的漁船在海上失蹤，張海潮憑高深的心算能力化解了技術難題，但仍無法阻止漁船悲劇的發生。他意識到與歐美國家在產業水平上存在差距，他和黎東升（張超 飾）前往國外學習，圍繞導航芯片展開二次創業，他藉著高超的技術擊敗了強敵布萊恩，卻在關鍵時刻遭遇資金斷裂的困境，為保護黎東升，張海潮被布萊恩以滅絕式收購，將珍貴的導航專利讓給了對手。

电视剧赤热@Weibo

國家推動政策下，中央鼓勵海外學子人才回國創業，一批人才重歸祖國，包括張海潮。他重新開始，迎難而上，從零開始摸索，最終決定轉型做通訊芯片，並不斷改善自主研發技術，創立了領芯科技。女主角黃林希（王鷗 飾）家庭背景富裕，卻擁有獨到的思想和追求。她不願意跟從家族安排，毅然投身於自己喜歡的事業。在一次機會下遇到張海潮， 並且一同知道了隱藏的商業機密，他們為了查出真相，陷入了一場巨大的陰謀之中。他們不但遭遇競爭敵人的打壓，而且合作夥伴背叛，以及多方勢力的阻攔。儘管面臨重重困難，他們仍堅持不懈地調查，揭開了一個影響整個行業和自己從未曝光的秘密。過程當中，兩人的感情也漸漸升溫。同時，黎東升把持半個華強北手機市場。張海潮和黎東升為中國芯片自主創新而努力，共同建立通訊芯片的中國標準制式，以新的視角詮釋「中國科創人」的故事。

《赤熱》播出時間｜最新追劇日曆

《赤熱》一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝、騰訊視頻播放，會員每日19:30更新2集，首更4集，而非會員就每周日至周四22:00更新1集，CCTV-8每日19:30更新2集。

电视剧赤热@Weibo

《赤熱》｜演員人物關係圖

官方未更新。

《赤熱》｜演員

黃曉明 飾 張海潮

电视剧赤热@Weibo

王鷗 飾 黃林希

电视剧赤热@Weibo

張超 飾 黎東升

电视剧赤热@Weibo

施詩 飾 歐陽子夏

电视剧赤热@Weibo

李治廷 飾 黃仲愷