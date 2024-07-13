前TVB玉女相隔1年更新IG依然白到發光　與富豪男友蜜運中狀態大勇

現年49歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！一向低調處理感情事的張玉珊，去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），雖然兩人不時出席朋友聚會，但張玉珊自去年6月起未有再更新IG，直至日前她終於Post出近照！

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

外形清純。（影片截圖）

淡出幕前後創辦美容纖體公司。（微博圖片）

2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

張玉珊自去年6月起未有再更新IG。（IG@shirley_msc）

日前張玉珊在IG曬出一張自拍照，並寫道：「Morning fuel #OatmealLatte #StarbucksLovers」相中所見，身穿牛仔褸的張玉珊揸着一杯咖啡，以一頭清爽短髮示人的她即使年近半百，但皮膚仍白到發光，而且緊緻有光澤，狀態大勇，不愧是出名凍齡有術的美容達人，網民紛紛留言激讚：「超級靚」、「靚女皮膚又好」、「女神依然那麼美」！

白到發光！（IG@shirley_msc）

美容達人。（微博@張玉珊Shirley）

保養得宜。（小紅書圖片）

出雙入對。（IG圖片）

張玉珊淡出幕前從商多年，甚少出席公開活動，亦極少在社交平台分享近況，私生活保持低調。不過去年張玉珊公開認愛盧啟賢，一度成為城中熱話，事緣男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，一度傳出婚訊，更曾捲入是非之中，但仍無損兩人感情。張玉珊大讚富豪男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，她還透露有跟對方的小朋友相處，關係不錯。而張玉珊與男友亦愈愛愈高調，不時一起出席聚會，感情穩定。

Shirley在24歲時經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝。（視覺中國）

去年7月底張玉珊突然公開認愛盧啟賢。（資料圖片）

張玉珊男友盧啟賢。

蜜運中。（小紅書圖片）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）

張玉珊同富豪男友盧啟賢為呂良偉太太楊小娟慶生。（影片截圖）

感情穩定。（IG圖片）