周柏豪內地節目大曬Rap功　網民尷尬到唔敢睇：唔係講得快就係Rap

周柏豪近年積極托展內地市場，除了成為「大灣仔」外，以往是籃球隊「橫洲工業」成員的他，近日又參與籃球真人騷《我在橫店打籃球》，自爆已有29年球齡。打籃球還打籃球，但令人摸不著頭腦的，卻是他與其他參加者輪流在球場上大曬Rap功、互相Battle！

周柏豪昔日是籃球隊橫洲工業的骨幹成員。（fb@橫洲工業）

周柏豪至今仍然熱愛打籃球！（IG@punkhippie）

周柏豪近年在內地發展居多，更是「大灣仔」之一。（IG@punkhippie）

周柏豪下月將在廣州連開6場演唱會。（IG@punkhippie）

雖然有其他藝人用廣東話Rap，但周柏豪就挑戰普通話Rap，他霸氣出場，在完全沒任何Beat及音樂底下，以清唱方式Rap：「大家好大家好，我就是那個周柏豪！我現在Rap，你們是不是覺得很好笑？我Wow，你們每一個都好像小寶寶，快來讓叔叔給你抱一抱。」

Pakho in the house！佢先用Rap同大家打招呼！（節目截圖）

佢話「我現在Rap，你們是不是覺得很好笑？」網民就話都幾好笑。（節目截圖）

「我Wow！你們每一個都好像小寶寶」（節目截圖）

期間周柏豪都有同其他藝人互動，他們亦十分畀面，如他唱到「快來 讓叔叔給你抱一抱」時，歌手卡斯柏都立刻抱著他。影片近日在網上瘋傳，網民對周柏豪的Rap功並不受落，回應他的Rap詞「你們是不是覺得很好笑？」表示真的很好笑，直言睇到好尷尬。有人再重提他當年與張敬軒合唱《櫻花樹下》，認為是該作品後又一力作。

「快來 讓叔叔給你抱一抱」（節目截圖）

歌手卡斯柏都立刻抱著他，十分畀面。（節目截圖）

網民留言：「不是說話快一點就是Rap」、「黐X線，笑到我俾隔籬屋投訴」、「講嘢，數白欖同埋Rap佢揀咗最前者」、「尷到世界盡頭」、「尷尬到我唔敢睇晒成條片。」但亦有身為父親的網民表示，很了解周柏豪，因為都是為搵食。

部份網民留言。（Threads）