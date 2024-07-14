Lolly Talk兩周年見面會　宣布出手遊派泳衣福利：可以幫我哋換衫

女團Lolly Talk今日（14日）在酒店舉行「Lolly Talk 2nd Anniversary Fan Meeting」，慶祝出道兩周年，有400名Fans撐場。早前腳傷休養的黃詠霖（阿蛋）也歸隊，她透露：「隻腳已經好返喇，Yeah！兩周年終於齊人！復出喇！」

早前腳傷休養的阿蛋今日歸隊，她說現時已行得走得！（葉志明攝）

400名粉絲撐場，當中以男粉絲為主。（鄧穎琪攝）

有Fans以恐龍打扮現身，非常突出。（鄧穎琪攝）

八位在活動前受訪，指今日除了首唱新歌《數到十》，亦宣布將推出Lolly Talk首張專輯《10+1》，除了收卻過去兩年的十首歌外，亦有Bonus Track《0》，再附有《Lolly Talk Little Things Concert 2023》Blu-Ray 碟。她們大讚專輯好抵買，阿Yo說：「我哋有八張即影即有，加多張團體嘅即影即有，可以畀波板糖換落去我哋專輯嘅封面，或者將平時同我哋影嘅相玩落去，有特別design。」

Lolly Talk出席成軍兩周年見面會，宣布即將出碟《10+1》。（葉志明攝）

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活動上八位會與Fans「波板糖」玩遊戲，被問誰是遊戲黑洞，眾人推舉劉綺婷（Yanny），指她在早前的台灣之旅為了食嘢放棄遊戲，有偶像包袱亦明顯讓賽。早前播出的YouTube片中，突顯曾美欣（MeiMei）是「減智力擔當」，隊友指她與Yanny一組簡直是「冇腦指數倍數上升」 ，吳倩怡（Sinnie）更笑稱：「要頒個關愛獎畀佢哋！ 」不過MeiMei就堅持她跟Yanny是「負負得正！」

Lolly Talk都話唔經唔覺就兩周年，除了已推出的十首歌，新碟還有Bonus Track《0》。（葉志明攝）

Meimei成為隊中的「減智力擔當」，而她身旁的Yanny則是「遊戲黑洞」。（葉志明攝）

Lolly Talk又宣布即將推出二次元手遊，她們說玩家可在遊戲內儲「Lolly Talk幣」，在遊戲及現實世界換取福利，阿蛋說：「大家期待已久嘅泳衣福利！」黃敏蕎（阿妹）表示：「大家可以決定我哋著咩衫！你想我哋著咩就著咩！」被選中的造型更有機會推出實體Figure 。

八位將推出手遊，透露Fans可在遊戲內幫她們換衫：「你想我哋著咩就著咩！」（葉志明攝）

講起《數到十》MV都有泳衣造型，當中以鄭芷淇（Elka）最性感，八位就透露原來泳衣是在小琉球即買即著：「一開頭去台灣嘅時候都真係冇諗咁多，一心諗住去拍綜藝，完全唔知去沙灘做乜嘢，冇諗過MV都喺度拍埋。一去到話：『嘩！沙灘！』我哋著嗰啲衫，係我哋去台灣小琉球，專登喺海灘嗰度買啲衫玩水，即買即著。」八位以為會玩水及游水，沒預計最終喊到眼淚鼻涕流，Sinnie說：「最強嘅水就係我哋嘅淚水！」陳紀澄（Tania）表示有一個鏡頭是大家望住MeiMei喊，但自己一見到她哭已不忍直視，「一直視我會喊出一個海洋，所以望住地下。」

八位在《數到十》MV泳裝上陣，但她們說事前不知道要去沙灘和拍MV，泳衣是去到台灣小琉球現場即買即著。

Elka的泳衣造型最性感！（IG@10.09.c）

當講到在拍MV都如此感性，Fans meeting上一定輪住喊，各人說：「我唔會喊，我唔會喊！」但阿妹透露綵排唱《四方帽之約》其實已很想喊，眾人就睇死郭曉妍（阿Yo）一定是最早喊的成員。她說：「我轉頭一定唔會喊。（隊友：嘩⋯⋯）唔會喊先啫！」當隊友說最先喊的成員要被其餘七人各貼一張黑圖上網，阿Yo已搖晒頭打定輸數，而最後她果然眾望所歸，唱第一首歌就喊，她形容今日感覺似婚禮般幸福。

眾人睇死阿Yo一定是最早喊的成員。更一致決定最先喊的成員要被其餘七人各貼一張黑圖上網。（葉志明攝）