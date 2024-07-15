梁思浩爆女星高招捉老公偷食　放料畀狗仔隊影：私家偵探錢都慳返

梁思浩近日與江美儀及Mandy主持網台節目《娛樂好好玩》，提到上周吳若希在網上公審老公車女同事返工一事，亦因而引伸去圈中人偷食人夫的話題。不過由於之前試過開名爆料引起是非，江美儀多次警告梁思浩不要開名免生麻煩。但憑住三位所提到的蛛絲馬迹，網民還是有推斷出嫌疑人選。

梁思浩近日與江美儀及Mandy主持網台節目《娛樂好好玩》，提到上周吳若希在網上公審老公車女同事返工一事，亦因而引伸去圈中人偷食人夫的話題。（YouTube@娛樂好好玩）

入正題之前，梁思浩先講圈中其中一大單偷食人夫事件，他說：「亞洲小姐冠軍，食人夫食到俾人打！」當江美儀說不知為何好像很多人都說自己當時在銅鑼灣目擊到這件事，梁思浩笑稱：「佢好似喺大球場俾人打咁。」又透露：「個大婆衝入去Coffee shop，個大婆係處心積慮，要眾目睽睽之下行埋嚟冚你一巴！要時間人物地點，嗰個都大單。」雖然冇開名，但觀眾就認為答案呼之欲出，指事主是95年亞姐冠軍楊恭如，她因涉嫌介入「上海首富」周正毅的婚姻遭其妻子毛玉萍當眾掌摑，毛玉萍當時說：「你敢搞我老公？」及「我係唯一周太」而相當轟動。

梁思浩講起一單較轟動的「偷食人夫」事件，他說：「亞洲小姐冠軍，食人夫食到俾人打！」又詳述人夫的太太衝進銅鑼灣Coffee Shop掌摑該名亞姐，所以網民認為答案不開名都呼之欲出，就是楊恭如。（微博@楊恭如）

之後梁思浩說要教吳若希一條擊退情敵的橋，指這是由她的「師姐」教路，梁思浩大爆：「有個師姐發覺佢老公唔係幾對路，你知唔知佢做咗啲咩？聰明女到不得了！佢同記者講，『我發覺我老公好似有啲唔妥，出邊有檔嘢搞。』」江美儀追問記者有什麼反應，問：「咁個記者搵人跟佢老公呀？」梁思浩即說：「有乜嘢犀利得過人哋用成間報館嘅狗仔隊跟你老公呀？私家偵探錢，慳返！仲要第一手消息，幫你蒐集埋資料，有相有圖有真相！」

他再爆料指，當該名人妻的老公被影到後，她還在老公面前扮無辜說：「今日報紙登嗰啲係咪真㗎？」提醒老公事情已經揚開，囑咐他行事要小心，梁思浩不得不大讚她高招到不得了。江美儀雖然一直控制住梁思浩叫他不要開名，但就叫對方在自己耳邊細細聲開估，當她聽完是哪位女星後就說：「但係佢後尾都慘，佢都要出嚟搞一輪嘢。不過佢不嬲都叻，成日話自己好細個出嚟蒲。」

江美儀（左一）聽完該名向記者放料捉老公偷食的女星身份後，露出非常震驚的表情。（YouTube@娛樂好好玩）

雖然三位堅持唔開名，但留言區有不少觀眾都憑住幾點線索猜測事主身份，其中一句關鍵線索是Mandy說：「佢仲要幫佢解畫。」令網民推斷事主是伍詠薇。因為2016年，伍姑娘的老公練海棠被影到與長髮女車中蜜會，伍姑娘即日回應傳媒，她指尚在向老公了解事件，但自己會選擇相信家人，叮囑：「今次之後要乖乖哋，食飯要話畀老婆聽。」她甚至在記者面前承認可能是自己忽略了老公，所以導致今次事件發生，獲網民讚是好老婆。

不過其實歷年來有不少人妻女星被影到老公偷食，加上梁思浩冇開名，所以真正答案也不得而知。

Mandy（左）的一句：「佢仲要幫佢解畫。」成為觀眾推測爆料人妻的線索之一。（YouTube@娛樂好好玩）