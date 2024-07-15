「聲夢小花」林君蓮想行女性化啲嘅style　bikini留返沙灘再著

「聲夢小花」林君蓮（Kaitlyn）昨日（14日）與冼靖峰、陳家豪（田徑中長跑運動員）、葉姵延（羽毛球運動員）、張海琳，王瑋駿（賽艇運動員）一同出席將軍澳商場的奧運活動，她在活動中與現場觀眾玩遊戲大顯敏捷的身手與合拍性，亦在活動中大展歌喉，唱了兩首歌曲，令在場觀眾聽得如痴如醉。

「聲夢小花」林君蓮（Kaitlyn）與冼靖峰、陳家豪（田徑中長跑運動員）、葉姵延（羽毛球運動員）、張海琳，王瑋駿（賽艇運動員）一同出席將軍澳一個商場的奧運活動。(葉志明 攝)

林君蓮在活動中大展歌喉，唱了兩首歌曲，令在場觀眾聽得如痴如醉。(葉志明 攝)

活動後林君蓮接受《香港01》的訪問是被問到最近是否仍然香港加拿大兩邊走，一向出名冷艷的她冷靜地回答：「係啊，係啊，仲有兩年要讀。」被問到兩邊走會否很辛苦時，她指坐飛機時會比較辛苦：「因為都好長途嘅機嚟，咁啲jet lag會搞到好眼瞓，但搭完飛機就會好啲，即係盡量可能細啲或者短啲嘅假期就少啲走來走去。」她表示時差這個問題需要一個星期才能完全適應。

林君蓮話仲有兩年要讀，所以仍然都係香港加拿大兩邊走。(葉志明 攝)

林君蓮表示時差這個問題需要一個星期才能完全適應。(葉志明 攝)

林君蓮上月在音樂節時穿得很性感，令不少網民都眼前一亮，而她這個造型與她日常有分別，所以被問到是否想改走性感路線，她表示不是變了：「我覺得係以前可能因為喺香港就啲style比較保守少少啦，咁跟住我返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著，即係好正常嘅一件事，所以我覺得點解我唔可以試下咁呢？」

林君蓮被問到是否想改走性感路線。(葉志明 攝)

林君蓮話係加拿大好多人都係咁著，所以自己點解唔試下。(葉志明 攝)

她被問到自己比較喜歡韓國還是性感的造型時，林君蓮則表示：「又唔係成日都要著bikini㗎嘛，即係去沙灘去游水先會著bikini嘅。我覺得可以撈埋做一個style，或者自己創造一個style，咁我依家想行一個女性化啲嘅style。」提到造型，因為奧運將至，運動風潮四起，她被問會否喜歡運動風格，她就表示可以女性化一點的運動style。

林君蓮想行一個女性化嘅style。(葉志明 攝)

奧運將至，運動風潮四起，她被問會否喜歡運動風格，她就表示可以女性化一點的運動style。(葉志明 攝)

活動中林君蓮身手亦十分敏捷，她被問到有沒有喜歡的運動，她指自己以前是打籃球的，小學更是校隊成員：「咁多個運動入面，我係鍾意打籃球！」至於奧運眾多項目中，她表示自己最喜歡看跳水：「因為我覺得佢冇水花個感覺真係好療癒，所以我好鍾意睇！」

林君蓮身手亦十分敏捷，她指自己以前是打籃球的。(葉志明 攝)