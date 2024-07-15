黃心妙被老公疑拍到「全裸」床照　都不及11歲大仔咬耳仔畫面衝擊

黃心穎的二家姐黃心妙，向來活躍於社交網，雖然已40歲先後誕下三名子女，但身材保持得相當好，與仔女相處融洽不時曬親子樂。不過有些舉止過份親暱，大仔咬心妙耳仔合照令人側目。



黃心穎二家姐黃心妙09年嫁商人成闊太。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙一家五口出遊。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙一家五口出遊。（IG：@shelbywong）

黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，過著闊太生活，先後誕下三個小朋友都未見走樣，黃蜂腰身材凹凸有致，黃心妙對自己相當有自信，不時分享三點式美照大曬曼妙體態。日前一家五口去旅行，除了大量泳照，心妙亦有分別同三名子女合照，兩名女兒五官標緻可人。

黃心妙與老公相當恩愛。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙不時曬性感照。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙不時曬性感照。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙三名子女。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙三名子女。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙三名子女。（IG：@shelbywong）

不過心妙與11歲大仔的合照則引起爭議，大仔着住浴袍從後咬心妙耳仔，只見側臉驟眼看以為是夫婦調情，令人震驚。之前心妙亦曾經分享大仔幫忙拍攝的超性感照片：「是日龍友Lucio（大仔），一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」心妙老公IG story更影到趴喺床上嘅心妙只用被冚住臀部疑全裸，意識相當大膽。

黃心穎二家姐黃心妙外遊瘋狂打卡。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙外遊瘋狂打卡。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙到底有幾多套比堅尼？（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙到底有幾多套比堅尼？（IG：@shelbywong）

大仔咬黃心妙耳仔，呢張相真係好大衝擊。（IG：@shelbywong）

黃心妙與老公。（IG：@shelbywong）