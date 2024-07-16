龍婷與已婚演唱會製作人車廂激吻斷正　丘亞葵澄清只是Hello kiss

現年43歲的龍婷簽約無綫成為歌手，全力發展她的歌唱事業，專注唱歌工作，對於私生活一直保持低調作風。近日有報道指龍婷與資深演唱會製作人，現年65歲已婚的丘亞葵約會，更被影到在車廂內激咀。

龍婷出場先帶給大家一首「心裡日記」。

龍婷原本是《中年好聲音》大熱，最終得第四名。（資料圖片/陳順禎攝）

龍劍笙與丘亞葵。

有報道指龍婷日前完成工作後，即急急去會合丘亞葵約會。兩人被影到一起撐枱腳及睇戲，吃完米線後便到停車場取車，龍婷還蹺住丘亞葵的手臂。而當走到僻靜無人之處，龍婷更把手放到丘亞葵的屁股上，並輕輕拍打了幾下，男方則顯得相當受落。二人在車廂內情到濃時，龍婷甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，把嘴伸向丘亞葵，然後兩人便親吻了起來，沉醉在二人世界的浪漫時光。龍婷曾在訪問中表示擇偶條件是喜歡成熟型，年紀大些經驗和能力都會強些，相信丘亞葵便是她的理想人選。

龍婷喜歡成熟型男士。

據知，丘亞葵已經結了婚並育有一女，他老婆是前無綫製作統籌，早前他亦與老婆一起出席聚會，至於現時的婚姻狀況的確耐人尋味。有傳媒聯絡了丘亞葵並詢問他被指與龍婷約會一事，對此丘亞葵表示受訪問時表示他與龍婷早在2017年經唱片界朋友介紹下而認識，但當時他太忙沒有合作。直至去年兩人於公開場合再見面，大家都說希望之後可以合作開騷，而今年年頭，他與龍婷傾過真是可以合作，但仍在物色場地。

丘亞葵又澄清自己是已婚之人，同龍婷清清白白，見面只係為工作，指那些照片是兩個月前的事，當日兩人約了出來傾演唱會的事，傾晚了便一起到他公司樓下吃東西，加上該套電影好hit，便買飛入場支持一下業界。他表示拍pat pat只是影相角度，自己並沒有感覺到龍婷拍他，又指說他倆激吻更是誇張，他們只係朋友式的Hello Kiss，錫了一啖面而已，並非大家想的那樣。他強調與老婆結婚多年，亦已經同老婆解釋清楚，他並非這樣的人。他又表示與龍婷之後也只限於工作上見，其他時間不會私下見面。他又就事件向太太及龍婷致歉。

丘亞葵與太太。

梅雪詩與丘亞葵。