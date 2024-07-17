反黑英雄第18集劇透｜葉泓聲以秘密要挾顏仟汶　原來林俊其係咁死

《反黑英雄》第17集回顧：

傅嘉莉為了幫補家計到髮型屋工作，在晚上收拾東西關門時，發現客人林太病發倒卧在地上，她馬上送林太到醫院，救了林太一命。電視台發現了倪嘉雯的身份，指因為她的父親是黑社會中人林偉，對其形象不好，於是暫停她的主持工作。倪嘉雯離開時被記者包圍糾纏，張馳豪本想上前保護她，但最後卻怕關係曝露影響工作前途，最終沒有上前，倪嘉雯在對面看到他不肯站出來，於是二人陷入冷戰。曾文心為逃避林俊其的壓迫打算到韓國開展新生活，丘梓謙挽留不成，決定教訓林俊其一頓。丘梓謙向曾文心表示不用離開香港，因為已經教訓了他。但隔天卻傳來林俊其死訊，丘梓謙更被視為謀殺林俊其的頭號疑犯，被警方通緝。陳山聰得知林俊其曾被丘梓謙襲擊至倒下，但林俊其是死在店鋪內，他知道丘梓謙嫌疑雖大，但都相信他不是兇手。於是著林景程約張振朗，張振朗約他們在鄭啟泰墓前，陳山聰知道張振朗想他們放過丘梓謙一馬，但張振朗包庇丘梓謙，陳山聰卻執意要拘捕丘梓謙歸案。

傅嘉莉發現客人林太病發倒卧在地上，她馬上送林太到醫院。(影片截圖)

倪嘉雯離開時被記者包圍糾纏，張馳豪本想上前保護她，但最後卻怕關係曝露影響工作前途。(影片截圖)

曾文心為逃避林俊其的壓迫打算到韓國開展新生活，丘梓謙挽留不成。(影片截圖)

於是著林景程約張振朗，張振朗約他們在鄭啟泰墓前，陳山聰知道張振朗想他們放過丘梓謙一馬。(影片截圖)

張振朗包庇丘梓謙。(影片截圖)

《反黑英雄》第18集劇透：

朱晨麗收到丘梓謙在佐敦的消息，立即通知陳山聰，陳山聰在巡邏時首先到佐敦留意有沒有丘梓謙的行蹤，最後在一間餐廳發現丘梓謙的身影。於是陳山聰拼命追捕，丘梓謙為逃避不惜從天台高處一躍而下，陳山聰為救人亦一同掉下天台。

陳山聰最後在一間餐廳發現丘梓謙的身影。(影片截圖)

丘梓謙為逃避不惜從天台高處一躍而下，陳山聰為救人亦一同掉下天台。(影片截圖)

混亂間，陳山聰的佩槍掉在地上，丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。丘梓謙繼續逃跑遇到了朱晨麗，朱晨麗拼命追並拘捕了他。

混亂間，陳山聰的佩槍掉在地上。(影片截圖)

丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。(影片截圖)

丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。(影片截圖)

曾文心去找張振朗，向他說丘梓謙被拘捕了，張振朗派律師教丘梓謙改口供，丘梓謙最終沒有被起訴。

曾文心去找張振朗，向他說丘梓謙被拘捕了。(影片截圖)

張振朗派律師教丘梓謙改口供，丘梓謙最終沒有被起訴。(影片截圖)

傅嘉莉首次支薪，給家中每人買了禮物，並將剩餘薪金全數給張頴康，張頴康心中不是味兒。

傅嘉莉首次支薪，給家中每人買了禮物。(影片截圖)

傅嘉莉將剩餘薪金全數給張頴康。(影片截圖)

葉泓聲指定要顏仟汶接替林俊其的崗位，並揭發關於林俊其的秘密，葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。張振朗向曾文心關心近況，曾文心明言二人往後應斷絕來往。

葉泓聲指定要顏仟汶接替林俊其的崗位。(影片截圖)

葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。(影片截圖)

葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。(影片截圖)

張振朗向曾文心關心近況，曾文心明言二人往後應斷絕來往。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

