陳浩民蔣麗莎結婚14周年嘆充滿挑戰　當年大肚陪老公開記者會道歉

現年54歲的陳浩民近年長駐內地發展，他與內地模特兒老婆蔣麗莎育有三女一子，不時在社交平台分享一家人的溫馨合照。日前兩人迎來結婚14周年紀念，蔣麗莎亦特別感慨，她上載了一段一家六口的短片，並寫道：「人生有幾個14周年？結婚感悟～」她直言14年的婚姻是一段充滿挑戰的旅程：「這不僅僅是一段時間的積累，更是情感與責任的磨練。」

迎來結婚14周年紀念。（微博@蔣麗莎加油）

陳浩民與蔣麗莎育有三女一子。（微博@陳浩民Benny）

依然好Fit！（微博@蔣麗莎加油）

蔣麗莎經常分享度假靚相。（微博@蔣麗莎加油）

結婚14周年。（影片截圖）

直言14年的婚姻是一段充滿挑戰的旅程。（影片截圖）

學會互相扶持。（影片截圖）

回顧14年婚姻，蔣麗莎直言曾面臨壓力，經歷過誤解同爭執，但亦學會互相扶持，變得更加堅強：「這旅程不僅僅見證了我的成長與蛻變，更彰顯了愛情的力量與偉大。」不少網民都留言送上祝福，感嘆蔣麗莎五年生四胎十分偉大，但亦有人勸她「不要再生了，對自己好一些。」當中更有人翻陳浩民的舊帳，重提他2011年於橫店強吻陳嘉桓一事，當時19歲的陳嘉桓在橫店拍戲時疑被陳浩民非禮，陳浩民被影到公然對陳嘉桓上下其手兼又攬又錫，事後他回應：「我錯了，都怪自己太好客，真心對待朋友，大家在橫店拍戲，眾多朋友一起吃飯，但表達方式過於誇張令朋友不悅及家人和關心我的朋友擔心。我在此向大家賠個不是，最後要多謝太太對我的信任，以後我會謹言慎行，帶眼識人。」

14年婚姻。（影片截圖）

一家六口。（影片截圖）

愛情的力量！（影片截圖）

五年生四胎！（微博@蔣麗莎加油）

性感。（微博@蔣麗莎加油）

身材零走樣！（影片截圖）

「低炒」角度拍攝。（影片截圖）

而當時懷孕的蔣麗莎更挺着巨肚陪老公陳浩民一起開記者會交代事件，陳浩民在記者會上三度鞠躬，聲淚俱下地向陳嘉桓道歉。蔣麗莎在記者會上表示：「希望大家給浩民一個機會，他是真的知道錯了，他也向我和BB道歉並承諾會好好工作、會戒酒，也希望陳嘉桓小妹妹能原諒我老公。」最後陳浩民登報公開道歉並承諾捐款給慈善單位「護苗基金」，事件才平息，但其形象及事業都跌落谷底，他亦自此專注內地發展，甚少在香港公開露面。

當時懷孕的蔣麗莎更挺着巨肚陪老公陳浩民一起開記者會交代事件。（視覺中國）

聲淚俱下。（視覺中國）

不時大曬恩愛。（微博@蔣麗莎加油）

感情更勝從前。（微博@蔣麗莎加油）

長腿！（微博@蔣麗莎加油）

大曬驕人身材。（影片截圖）

度假。（微博@蔣麗莎加油）