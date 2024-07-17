DSE放榜｜首屆考生馮盈盈分享揀科：過來人明白一試定生死感覺

7月17日是2024年度DSE放榜大日子，作為首屆DSE考生，馮盈盈當年考獲28分入港大。她亦有在IG發文，分享放榜揀科的貼士及心得。



馮盈盈30歲生日報喜 獲港大碩士一級榮譽優等成績：上屆得4個

馮盈盈當年DSE考獲28分，近年又重返校園。（IG：@crystalfyy）

完成工作後馮盈盈趕回港大上堂。（IG：@crystalfyy）

2016年港姐冠軍馮盈盈就讀石硤尾寶血會上智英文書院，是首屆DSE考生，當中英文、通識及電腦科考獲5*成績，而最佳五科共28分的佳績，最後選擇入讀香港大學營養學系，以二級榮譽成績畢業。馮盈盈曾分享當年考試成績，留言表示：「雖不是那些滿天星的狀元，但也得到一個比上不足、比下有餘的成績。其實一時的成績沒那麼重要，最重要還是不要放棄自己，我們還年輕，人生漫漫長路，後面總有精彩的際遇等著我們。」

馮盈盈寫下長文為應屆DSE考生分享選科TIPS。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈寫下長文為應屆DSE考生分享選科TIPS。（IG：@crystalfyy）

放榜前夕馮盈盈寫下長文：「作為DSE的過來人，自然明白這種一試定生死的感覺。相信各位考生都難免會感到緊張。但無論最終成績如何，其實總有很多出路給大家選擇！」她分享同學可以先預測自己DSE成績，準備三個不同策略，當年她考DSE與應屆考生，原來都面對重大挑戰：「我是2012年第一屆DSE考生，當年是通識科首次登場。今年DSE 2024取消了通識科，取而代之的是「公民與社會發展科」。」

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