《東張西望》何太公開爆有意離婚改嫁至美國　叫何伯做管家掃花園

無綫（TVB）《東張西望》何伯何太事件早前引起網上熱議，「新何太」依然開直播與網民互動，期間帶粉絲提到何太可離婚改嫁美國，何太竟欣然同意。

何伯何太。（抖音）

直播期間，何太用普通話說道：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

此時鏡頭外的何伯出聲，何太得知何伯聽得明後，笑笑口問：「你都識聽呀？」何伯語氣激動道：「你估我唔識聽呀？」何太解釋：「你沒錢我能帶你出國嘛。」何伯稱：「會攞返返嚟㗎嘛！」本來笑意盈盈的何太聽後臉色一變：「你攞返返嚟先算啦！」又指沒錢的話未來亦無法照顧何伯。

何伯何太公開嘈交。（直播截圖）

何伯疑似在鏡頭外落淚，何太安撫道：「你唔好喊啦！」她續稱：「你冇能力就要認㗎啦！」何伯說：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」何太又稱類似改嫁事件很常見：「如果有辦法，邊使離婚、改嫁呀！」並指：「我唔想你死咋！如果筆錢人哋做咗手腳攞唔返呢？」何太「安慰」何伯：「我咪即係救咗你囉！第時你咪留喺我哋身邊做管家囉，幫我哋掃吓花園，切吓生果，好似你而家咁樣囉！」何伯說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」何太回答：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」何伯再言：「人哋話：『呢個好女人嚟㗎咩？』我冇晒面㗎啦！」何太堅持：「我唔好就唔會帶住你去嫁啦！」