前亞視當紅小生突傳內地揸挖土機搵食　涉毒絕跡幕前疑轉行做工頭

現年61歲的孫興1986年參加亞視舉行的電視先生選舉奪冠入行，再憑劇集《家有仙妻》和《倚天屠龍記》等紅遍內地台灣。可惜2011年因涉嫌吸毒被警方查獲慘變「負面藝人」，幾乎絕跡幕前。而今年3月他突然作客小S的節目《小姐不熙娣》，他透露近期做「DJ行業」，甚至做Uber司機維生，靠自我喊話度過低潮期。他稱在人生中最黑暗的時刻，閃過無數次輕生的念頭，甚至連吃了一個月的泡麵。

61歲Keep得好好！（截圖）

孫興長達10多年沒有接演戲劇。（截圖）

孫興近日突然被傳在內地揸挖土機搵食。網上曝光了孫興揸數張挖土機圖片，相中孫興在沙漠上赤裸上身、戴上頭盔墨鏡挖土機，雖然他遮掩了半邊面，從手臂紋身仍睇得出是孫興；他一臉微笑，似乎心情不錯。另一張圖片可見，孫興手戴綠松石念珠，頸戴天珠，似乎已向宗教靠攏，尋找心靈慰藉。雖然以「職安真漢子」形象示人，但他腳踏的是看上去價值不菲的型爆波鞋。

1994年孫興在《倚天屠龍記》飾演楊逍一角：

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另一張相中，孫興打扮整齊，圖中字幕寫道：「對對對最近開挖機了，這是我剛買的一台一台車啊 現在等我的那些小伙伴過來 這工程接了也就1000多萬」，疑似為工頭。雖然未有標明時間地點，不過這幾張相近日在內地網絡上瘋傳，引起網民熱議，不少人感嘆孫興轉行，又有人認為做工程賺得多過拍戲。

提到近年狀況，2022年11月浙江寧海縣一間酒吧因店慶邀請孫興參加演出，事後酒吧遭罰款5萬元人民幣，處罰事由寫道，當事人的行為涉嫌違反《營業性演出管理條例》規定。

網上突然瘋傳孫興揸挖土機圖片。（小紅書）

網上突然瘋傳孫興揸挖土機圖片。（小紅書）

網上突然瘋傳孫興揸挖土機圖片。（小紅書）

好型。（小紅書）

疑似工頭？（小紅書）

割雙眼皮被揭穿！（VCG）

不時到內地演出！（VCG）

不時到內地演出！（VCG）

孫興住豪宅歎紅酒，仲有西班牙火腿，生活愜意。（抖音）