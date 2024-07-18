唐鶴德否認帶紋身男住張國榮愛巢兼找代母　發聲明解釋雙方關係

「哥哥」張國榮逝世21周年，他的生前摯愛唐鶴德（唐唐）每年生日及節日，均會準時發文紀念哥哥，似乎多年來仍未走出摯愛離世的陰霾，一往情深令人動容，而一眾「哥」迷亦相當尊重唐唐。

唐鶴德（唐唐）每年生日及節日，均會發文紀念哥哥。（IG圖）

不過近日有內地網民就熱討，65歲的唐唐已有新戀情，指他與一名姓史的年輕男子不時孖公仔現身、頭貼頭影相，對方更在手上刺上「唐」字紋身。「#唐鶴德帶新男友住張國榮的房子」成為熱搜關鍵字，網民大爆對方早已「入主」昔日唐唐與哥哥的愛巢，並傳出兩人常帶著一位小男孩出遊，質疑二人找代孕生仔，傳聞實在甚為誇張。

內地網民熱討，65歲的唐唐已有新戀情，與一名姓史的年輕男子不時頭貼頭影相，對方更在其手上刺上「唐」字紋身。

網民翻出這些合照，指唐唐與疑似新歡經常與小孩同行，質疑他找代母生子。（網上圖片）

沉默多時的唐鶴德，今日（18日）終於在IG連環發文，發出三點聲明，澄清與史姓男子的關係，否認找代母生育小朋友，聲明全文如下：

我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的「哥」迷產生誤會和不安，我對此致萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！但以下有幾點我想澄清的：



1. 我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。



2. 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。



3. 我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。



我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。

