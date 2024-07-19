Frankie@MIRROR自上月女友風波後首露面　劇集煞科精神狀態係咁……

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）上月因為與圈外女友Christy的事件引起軒然大波，除了指他出軌外，女友Christy的黑歷史亦愈揭愈多。有報道指Frankie與Christy本身在泰國旅遊，但因為見到事件不停發酵，所以取消了原本在6月20日回港的機票，繼續留在泰國避世。而Frankie有份拍攝的ViuTV新劇《麻甩媽咪》，更指Frankie的戲份會被刪走。

Frankie的感情生活近日備受關注，沒想到放閃後居然引發軒然大波。（IG@frankie729）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

數天後，Frankie的經理人Yu在社交平台上為他闢謠，貼出劇組開工相並標註了Frankie說：「又收工 第五個大夜班 開始唔捨得呢個景 好劇組可遇不可求 感恩 努力。」藉此表示Frankie努力開工中，而並非傳言中的停工及避世。

經理人Yu貼出凌晨的劇組開工相，還標註了Frankie，似乎想藉此表示Frankie仍默默開工中，未有因連日來的是非而停工及避走。（IG@yuhwy09）

昨日（18日）經理人Yu在社交平台分享了他主演劇集《麻甩媽咪》的煞科照，Frankie亦有轉發，是他自出聲明後首度再在IG發文。相中所見Frankie精神飽滿，笑臉迎人，完全沒有因為之前的風波而引致消極的情況出現。而從他劇中老婆余香凝的IG短片中，更見到Frankie與其他台前幕後興奮開香檳，心情大靚！

Frankie精神飽滿，笑臉迎人。（IG圖片）