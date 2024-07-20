前東張女神利穎怡入行12年宣布離巢TVB：我終於可以自己接工作啦

又一東張女神宣布離巢TVB。現年36歲的利穎怡（Joan），出外景採訪表現出色，獲觀眾大讚有勇有謀，2022年9月正式離開《東張西望》轉型做演員拍劇。利穎怡接受《01娛樂》訪問時直認已經離巢：「我終於可以自己接工作啦，歡迎各位大神搵我做嘢🙏🏼」



利穎怡Joan直認已離巢TVB。（IG：@joannyle）

利穎怡一向肯搏肯捱！（IG@joannyle）

利穎怡曾在追訪美孚老鼠屋業主時被批踭。（電視截圖）

利穎怡畢業於多倫多大學經濟系，修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期TVB藝員訓練班，翌年初正式入行。初期主要擔任劇集主角的武術替身，包括跳海、爆破、吊威也等戲份，其後加入《東張西望》成為外景主持之一，採訪時有勇有謀被封東張女神。曾因在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，直認壓力大一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，及後轉型做演員，又曾因患上嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平以致無法上妝被逼停工，對女藝人來說實在是惡耗。

利穎怡主持《東張西望》時相當落力，更曾受到追訪對象攻擊

2023年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平。（影片截圖）

利穎怡指自己爛面致停工令心情跌落谷底。（IG@joannyle）

來到2024年下半年原來利穎怡已靜悄悄約滿離開TVB，接受《01娛樂》訪問時表示：「係啊約滿啦，不過我唸住遲幾日先公佈，我而家同緊套電影、廣告、同節目接洽緊，遲d落實左又可以喺不同渠道同大家再見面啦☺我終於可以自己接工作啦，歡迎各位大神搵我做嘢🙏🏼」言談間Joan都有流露不捨：「當然會唔捨得，畢竟在這裡12年，TVB睇住我長大。不過再見不是再也不見，可能過一、兩年我們又會再合作呢。」

利穎怡離開《東張西望》後拍過不少劇集。（IG：@joannyle）

利穎怡離開《東張西望》後拍過不少劇集。（IG：@joannyle）

離巢後利穎怡積極洽談工作機會，繼續演藝路。（IG：@joannyle）

離巢後利穎怡積極洽談工作機會，繼續演藝路。（IG：@joannyle）

在TVB十二年，利穎怡原來先後演過近150個大大小小角色，當中幾套作品令她印象最難忘：「《公公出宮》係第一套我去國內拍的片去一個月，太好玩大家好像family咁，到而家都好懷念；《寶寶大過天 》係一套場場都喊但要拿捏到不同喊的程度；《奪命提示》係一個我超想合作的監製，終於俾機會我做一個感覺像韓劇女主角的case ；《黑色月光》都係一個我超想合作的監製，第一套12年黎可以俾我係電視劇好好的談戀愛。」

利穎怡（Joan）在劇集《寶寶大過天》中飾演年輕版龔慈恩，不斷被奶奶鬧「九尾狐」，喊爆慘樣更是十分可憐。（影片截圖）

利穎怡（Joan）在劇集《寶寶大過天》中飾演年輕版龔慈恩，不斷被奶奶鬧「九尾狐」，喊爆慘樣更是十分可憐。（影片截圖）

利穎怡（Joan）在劇集《寶寶大過天》中飾演年輕版龔慈恩，不斷被奶奶鬧「九尾狐」，喊爆慘樣更是十分可憐。（影片截圖）

利穎怡（Joan）在劇集《黑色月光》與楊怡合作。（IG：@joannyle）

仍有幾套作品拍完未播出，利穎怡在TVB最後工作是拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》，而她最想感謝的當然少不了東張大家庭：「當然還有東張西望，因為實在太熟悉一時都忘記說了，係東張讓我由中文差變得中文好翻少少同埋開闊我好多眼界，感謝7年的東張培育現在的利穎怡🙏🏼」

利穎怡（Joan）感謝《東張西望》令她成長不少。（IG：@joannyle）

利穎怡（Joan）感謝《東張西望》令她成長不少。（IG：@joannyle）

利穎怡（Joan）感謝《東張西望》令她成長不少。（IG：@joannyle）

利穎怡（Joan）準備好接受新挑戰。（IG：@joannyle）

利穎怡（Joan）準備好接受新挑戰。（IG：@joannyle）