港姐冠軍為基層出身老公翻新500呎公屋　從未嫌棄夫家背景獲激讚

現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年1月30日晚，與盛勁為分別在社交網出post宣布喜訊，承認已向對方求婚成功，並分享了求婚時浪漫照片和片段，女方首先用名錶向男友求婚更是非常破格。兩人於3月24日舉行婚禮，在摯親好友的見證和祝福下，正式結為合法夫妻，展開人生新一頁。麥明詩與夫家關係極好，月前還與老公，爸爸以及老爺一起拍廣告，齊齊搵真銀。最近她又為丈夫從小與父母同住的田景邨500呎單位進行策劃以及大翻新。盛勁為日前就於社交網分享了他這個舊居原有的樣貌，以及翻新後的全新面貌。

襯到絕。（IG圖片）

麥明詩度蜜月大解放。(ig圖片)

麥明詩換上不同的比堅尼玩水。。（IG：@louisa_mak）

麥明詩換上不同的比堅尼玩水。。（IG：@louisa_mak）

盛勁為日前於IG發文，以「【娘家小改造】左掃睇下娘家新面貌😆」為標題，留言寫道：「呢間屋住左差唔多30年，500幾尺住兩大人四個細路，記得以前考試都喺張床度溫書，溫兩溫就瞓着左。而家個個都各自成家立室，間屋都有啲日久失修。全靠老婆 @louisa_mak 一手策劃推動再搵埋師傅，幾個禮拜就靚仔左咁多，間屋改造後真係好開揚同好有活力，仲有埋個小型遊樂場，啱晒俾啲孫去玩🤣 爸媽表示住得非常高興，令我都想多啲返娘家食飯 haha」。

麥明詩與老公盛勁為的愛巢。(ig圖片)

生於基層家庭的盛勁為自小在屯門田景邨長大，與爸媽以及兩個家姐一個弟弟，一家六口居於500呎的公屋單位內。盛勁為在舊居住了30年，大廳放有一個深色的大組合櫃，全屋放滿雜物和東西。房間內的牆身油漆已剝落，天花板更有發霉的情況。房間的衣櫃塞滿衣物，上架床放滿衣物和雜物，房間外的牆壁貼滿家庭照，相當有屋村味。經過麥明詩的精心策劃，經歷了數個星期的大變身後，盛勁為的舊居終於煥然一新。大廳牆身塗上了橙色增加光猛度和明亮度，換上白色組合櫃以及米白色梳化，並安裝了一個健身架，簡約乾淨。房間碌架床換了淺色木而製成的上下架床，床單鋪被單全部換新，翻新前後可說是天壤之別。網民都大讚麥明詩細心貼心，指盛勁為娶了個好老婆。

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)

盛勁為500呎公屋舊居大公開。(ig圖片)