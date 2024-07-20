AFTER CLASS四缺一開騷　姚焯菲鍾柔美詹天文載歌載舞展才藝

DSE放榜2024｜鍾柔美詹天文同為應屆考生 祝福：平常心願一切順利《聲夢傳奇》第一季4名參賽者炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成的女子組合After Class，近月已甚少合體，加上炎明熹傳出不續約被雪，4位齊人亮相機會似乎不大。After Class四缺一舉行音樂會，頭場順利完成掌聲不斷。



17歲鍾柔美謝師宴露肩短裙曬長腿 扭身動作S曲線盡現大個女

DSE放榜2024｜鍾柔美詹天文同為應屆考生 祝福：平常心願一切順利

Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美和Windy詹天文音樂會頭場 演出已順利完成。

Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美和Windy詹天文音樂會頭場 演出已順利完成。

Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美和Windy詹天文一起參與的《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》頭場 (19日)演出，已順利完成，三位聲夢小花的精彩表演贏得所有現場觀眾連綿不斷的喝釆和掌聲。演唱會先由三位小花合唱「失憶週末」，之後便是一人有一首作品時間，Chantel 唱出「這個姿態」、Yumi 則唱出「Y2K還襯我麼」，以及Windy 唱了「大雕刻家」，在表演的同時，她們的粉絲高舉燈牌不分彼此為她們出力打氣，形成一大片燈海，場面非常震撼。

DSE剛放榜的Yumi鍾柔美傾力演出。

Chantel姚焯菲相當甜美。

Windy詹天文粉絲高舉燈牌打氣。

Yumi鍾柔美 吹奏色士風

Chantel 姚焯菲彈鋼琴

除了自己歌外，Chantel、Yumi 和 Windy 也有翻唱她們欣賞的歌手 / 樂團的作品，由韓國女子組合 ILLIT 和 Baby Monster，到台灣的周杰倫，更有八、九十年代經典廣東快歌 Medley ，當這些音樂一響起前奏，現場氣氛立時 high 爆。今次三位小花除了又唱又跳外，也在台上一展音樂才藝，包括 Chantel 彈鋼琴、Yumi 吹奏色士風，以及 Windy 吹奏長笛，盡顯她們在音樂造詣上的多元化，最後她們以一曲「到此為止」為首晚演出畫上完美句號。完 show 後Chantel、Yumi 和 Windy 均表示很想去大快朵頤，不過還有一晚演出，唯有待至尾場正式表演完後才能圓夢。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）載歌載舞相當落力。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）載歌載舞相當落力。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）載歌載舞相當落力。