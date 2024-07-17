DSE放榜2024｜鍾柔美詹天文同為應屆考生 祝福：平常心願一切順利

中學文憑考試（DSE）於今日（7月17日）放榜，應屆考生一大早返學校取成績表。TVB女團After Class兩位成員鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）同為應屆考生，放榜大日子都有更新社交網為大家打氣。



17歲鍾柔美謝師宴露肩短裙曬長腿 扭身動作S曲線盡現大個女

18歲詹天文獲伯克利音樂學院取錄 未入學已獲發獎學金﹗

After Class三寶中，鍾柔美詹天文同為應屆DSE考生。（葉志明攝）

鍾柔美跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）

鍾柔美YUMI在DSE放榜日發文。（IG：@yumichung122）

WINDY詹天文在DSE放榜日發文。（IG：@win_dy__）

2人各自在IG限時動態分享感受，Yumi貼出一張蝴蝶照：「今日放榜了，一齊加油﹗」Windy則寫道：「重要的日子，平常心，願一切順利，也祝福大家﹗」雖然兩位都暫未公開DSE成績，不過鍾柔美一向是文武全才，童星入行無阻好成績，今年的中六畢業禮上，再次考獲全班第一。

鍾柔美YUMI工作之餘校內成績都相當好。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI工作之餘校內成績都相當好。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI畢業禮上台領獎。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI畢業禮上台領獎。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI畢業禮上台領獎。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI畢業禮上台領獎。（IG：@yumichung122）

鍾柔美YUMI畢業禮上台領獎。（IG：@yumichung122）

YUMI曾透露想入讀香港城市大學，假如成績優異考慮申請香港科技大學或香港大學的商科。至於詹天文更是早在3月收到國際知名的音樂學府Berklee College of Music伯克利音樂學院取錄信及獎學金﹗

詹天文Windy在學校社際音樂比賽中演唱莫札特《魔笛》中的「夜后」，盡展實力。（影片截圖）

詹天文Windy早獲國際知名音樂學院取錄。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy早獲國際知名音樂學院取錄。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy早獲國際知名音樂學院取錄。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy早獲國際知名音樂學院取錄。（IG：@win_dy__）