粉絲不滿「中2生」玩小圈子　肥媽爆「輕鬆啲」成員權力架空公司

《中年好聲音》43歲的龍婷早前被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激咀，龍婷被影到蹺住男方手臂，情到濃時甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，並忘情親吻。不過，丘亞葵急忙否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。日前，《中年好聲音》中的三位評審周國豐、伍仲衡以及肥媽（Maria Cordero）同樣就「Hello Kiss事件」抽水，兼且在節目中大爆由《中年好聲音2》衍生的男團「輕鬆啲」權力之力。

肥媽作客《週五有周伍》。（截圖）

丘亞葵否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。（FB：@Vigo Yau）

《中年好聲音》第四名龍婷，被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂忘情激咀，她更拍男方Pat Pat。（FB：@Vigo Yau）

丘亞葵經常與圈中人合照！（FB照片）

雖然龍婷所屬的TVB Music Group Limited向傳媒發出聲明，澄清龍婷與丘亞葵之間純屬友誼，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。不過，事件同樣受到圈中人關注，繼有「樂壇風紀」之稱嘅甄妮近日於社交平台幽默地引用丘亞葵嘅「Hello Kiss」金句，留言：「耐冇見朋友，若偶然撞到，求你千祈唔好同我『Hello Kiss』受唔起『咁大禮』。」而肥媽作客周國豐、伍仲衡亦有就事件抽水，節目中伍仲衡問肥媽入行以來有冇曾收到過「Hello Kiss」，肥媽即場示範：「有，成日都鍚面㗎啦！我哋鬼婆嚟，成日都係咁。『Hello Kiss』有咩所謂，有啲鍚3次添。嘴對嘴？嗰啲叫『French Kiss』，點我咩？咩事呀？你同人『French Kiss』？」

肥媽敢言！（截圖）

至於有網人留言指：「我係中年好聲音的fan，我有問題，中年好聲音監制龍導可以俾甘永傑參加紅白同中聲2演唱會。而甘PK時已經foul左，而較高名次的例如朱博文，周碧嘉，麥素華，永基等也冇機會演出紅白同演唱會演出. 因為佢地冇後台。甘同龍導都係HZD會員. 而伍sir也在HZD －集裡話不宜唱歌，龍導不跟正規做，是否黑暗，friend D 有多D機會演出，TVB係大台，為什麼讓甘樣不公平嘢發生？」周國豐和伍仲衡均表示不能代TVB回答，不過肥媽就表示知情：「唔係喎，我問過佢哋，佢哋話唔係佢哋揀嘅，係輝智、米羔佢哋呢幾個兄弟玩埋一堆（輕鬆啲），佢哋玩埋一堆所以佢哋做咩都係預自己，就唔係由TVB嘅導演呀，幕後去選嘅，係佢哋選嘅。我問過啦，唔使你問，我都問過。」而《中年好聲音2》衍生的男團「輕鬆啲」成員包括劉威煌、顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及導演潘文龍。不少網民都指想不到「輕鬆啲」權力之大，甚至架空TVB。

粉絲不滿甘永傑好多演出機會。（IG/@bryant_kam）

權力之大！（IG/@tamfaichi）

度度都有小圈子。（IG/@tamfaichi）

一班《中年好聲音2》參賽者顏米羔、林若盈、劉威煌和陳蒨葶等現身撐場！（梁碧玲攝）