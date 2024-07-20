黎瑞恩大女曾凱栭21歲生日　減走嬰兒肥愈大愈靚五官精緻滲星味

當年的玉女歌手「小恩子」黎瑞恩，2002年與曾憲梓三兒子曾智明結束七年的愛情長跑，並退出樂壇，婚後育有一女一子。2014年傳出婚變，同年6月宣布離婚，小恩子成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone）。轉眼大女已經21歲，小恩子激罕公開囡囡樣貌，相當標緻。



黎瑞恩自爆係區永權兒時偶像 公開舊合照完全凍齡不愧為玉女

小恩子黎瑞恩做單親媽媽多年，為母則強照顧好一對子女。（IG：@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree），2021年中學畢業後，即轉到澳洲升學，小恩子不時飛到當地陪伴，從不缺席女兒重要時刻。轉眼間Sheree原來已21歲，小恩子飛赴澳洲陪同慶生，上載母女頭貼頭合照留言：「Happy Birthday Sheree🥳 🥳Sweet 21st」而小恩子的好友湯寶如、馬浚偉、黎芷珊都有留言祝賀。

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG：@vivianlaisuiyan）

照片中見到小時候有baby fat的Sheree，已經長得亭亭玉立，眼大鼻高面尖尖，略為打扮已甚有星味，愈大愈靚女似足媽媽。小恩子接受訪問時曾指，囡囡對唱歌有興趣，亦不反對她將來入娛樂圈，但首先要完成學業：「我都有同佢講行呢條路一啲都唔易，仲解釋清楚畀佢知要面對其他人嘅批評。雖然佢係鍾意唱歌，但唔代表佢會做到。如果佢真係做到嘅話，咁我就冇辦法啦！」

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）轉眼21歲。（黎瑞恩FACEBOOK）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）正在澳洲升學。（IG：@vivianlaisuiyan）