前玉女歌手隱退23年近照明顯暴脹 曾拍三級片陷低潮一度濫藥險死
撰文：董欣琪
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現年53歲的甄楚倩當年因唱腔神似梅艷芳而走紅，1988年憑《深夜港灣》一曲入屋，成為一代玉女歌手，但後期她轉行性感路線，更曾接拍三級片，直至2000年盛傳她未婚懷孕，翌年誕下一子後淡出幕前。不過近年甄楚倩不時出席圈中人聚會，近日她就與胡楓、陳淑芬、姜大衛夫婦、甄珍、連炎輝等到日本旅行，一起睇近藤真彥演唱會！
日前姜大衛在IG曬出合照，並寫道：「今次一起日本遊的團友。」相中所見，眾人拿着演唱會飛在場館門外留影，當中身穿白色泡泡袖恤衫的甄楚倩，將頭髮全部紥起，但就更顯圓潤，明顯發福不少的她臉圓圓略見雙下巴，加上眼尾現皺紋，令網民不禁感嘆「歲月不饒人」！
甄楚倩原名俞瑞兒，曾在1987年參加由亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，由於唱腔跟梅艷芳相似而在樂壇火速走紅。後來她唱而優則演，曾拍過不少電影，至1993年突然告別樂壇從商。可惜一場金融風暴，令甄楚倩無奈要復出幕前，但人氣大不如前，她毅然接拍由王晶監製的三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》作全裸大膽演出，轟動一時。甄楚倩曾在訪問中透露當年拍三級片時陷入人生谷低，更因情緒低落一度濫藥幾乎「出事」，直言感覺似走了一轉地獄。雖然甄楚倩近年甚少公開露面，但仍不時出席聚會，去年出席梅艷芳生前好友連炎輝慶祝入行40周年晚宴時，更以西裝褸襯Bra top性感上陣，大騷火辣身材！
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