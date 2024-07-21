前玉女歌手隱退23年近照明顯暴脹　曾拍三級片陷低潮一度濫藥險死

現年53歲的甄楚倩當年因唱腔神似梅艷芳而走紅，1988年憑《深夜港灣》一曲入屋，成為一代玉女歌手，但後期她轉行性感路線，更曾接拍三級片，直至2000年盛傳她未婚懷孕，翌年誕下一子後淡出幕前。不過近年甄楚倩不時出席圈中人聚會，近日她就與胡楓、陳淑芬、姜大衛夫婦、甄珍、連炎輝等到日本旅行，一起睇近藤真彥演唱會！

甄楚倩當年以玉女歌手身份出道，人氣相當高。（電影截圖）

之前keep得幾好。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）

甄楚倩在圈中人緣極好！（微博照片）

甄楚倩人緣不俗，不時與圈中人聚會。（Facebook@汪曼玲）

甄楚倩與邵美琪合照。（Facebook@汪曼玲）

慶祝生日。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）

慶祝生日。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）

日前姜大衛在IG曬出合照，並寫道：「今次一起日本遊的團友。」相中所見，眾人拿着演唱會飛在場館門外留影，當中身穿白色泡泡袖恤衫的甄楚倩，將頭髮全部紥起，但就更顯圓潤，明顯發福不少的她臉圓圓略見雙下巴，加上眼尾現皺紋，令網民不禁感嘆「歲月不饒人」！

近日甄楚倩與胡楓、陳淑芬、姜大衛夫婦、甄珍、連炎輝等到日本旅行，一起睇近藤真彥演唱會！（IG@johngor2022）

甄楚倩年初出席飯局。（Facebook@汪曼玲）

早幾年身形瘦削。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）

甄楚倩初出道係玉女歌手。（網上圖片）

在1987年參加由亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》後加入樂壇。（網上圖片）

甄楚倩毅然接拍由王晶監製的三級電影《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，有大膽裸露鏡頭。（影片截圖）

當年甄楚倩全裸接拍三級片《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》引起轟動。（電影截圖）

甄楚倩原名俞瑞兒，曾在1987年參加由亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，由於唱腔跟梅艷芳相似而在樂壇火速走紅。後來她唱而優則演，曾拍過不少電影，至1993年突然告別樂壇從商。可惜一場金融風暴，令甄楚倩無奈要復出幕前，但人氣大不如前，她毅然接拍由王晶監製的三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》作全裸大膽演出，轟動一時。甄楚倩曾在訪問中透露當年拍三級片時陷入人生谷低，更因情緒低落一度濫藥幾乎「出事」，直言感覺似走了一轉地獄。雖然甄楚倩近年甚少公開露面，但仍不時出席聚會，去年出席梅艷芳生前好友連炎輝慶祝入行40周年晚宴時，更以西裝褸襯Bra top性感上陣，大騷火辣身材！

唱而優則演。（影片截圖）

甄楚倩去年賀炎連輝入行40周年，衣著大膽。（葉志明攝）

甄楚倩臉部略見紅腫，但身材依然惹火。（葉志明攝）

打扮依然性感。（微博@汪曼玲）

黎思嘉與邱淑貞為好友甄楚倩慶祝生日。（IG@szeka_cecilialai）

好友相聚。（IG@szeka_cecilialai）

慶生。（Facebook@甄楚倩 Yolinda Yan）