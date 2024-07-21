鍾柔美不滿意DSE成績前路未定　詹天文考慮到內地或柏克萊升學

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）一連兩場的《音樂出沒：Let's play together 演唱會》昨晚（20日）在麥花臣場館舉行尾場，完騷後三位接受訪問，透露今次排練很趕急，用不足兩星期時間排好20隻舞。對於表現，Yumi覺得尾場比頭場好，Chantel自評有80分，Windy就認為有進步空間，但大致上做得很好，頭場70分，尾場80分。

Chantel、Windy和Yumi用不足兩星期星期排好20隻舞，好叻女。（梁碧玲攝）

三位很喜歡這個校服造型。（梁碧玲攝）

三位最喜歡是Encore部份，Windy說：「我以為自己喺《到此為止》會忍唔住喊，結果係《給自己的信》，忍唔住喊咗，見到好多手燈，拉返去《聲·夢飛行》第一場演唱會，百感交雜，內心好多回憶。」Chantel就說：「好諷刺，台前幕後工作人員，包括我自己都以為《到此為止》就會喊，點知完全冇，本身100%肯定，紙巾都擺埋上台，但係冇。《到此為止》嘅Outro，望住佢兩個有少少感動，諗返起我哋喺一間學校拍《到此為止》嗰個MV。」她更笑言當時「好Kam」，幸好今日「冇Kam過」。

Chantel（中）講起《到此為止》都覺得好感動。（梁碧玲攝）

盛傳正被公司雪藏的炎明熹（Gigi）尾場都有來捧場，AFTER CLASS隔空合體，她們說Gigi都有入後台，覺得她今日散發住迪士尼公主香氣。講到稍後有沒有時間與Gigi相聚，Chantel透露今次是放寒假短暫回港，留多一星期就要走，加上又要與Yumi和Windy拍MV，Gigi又有自己行程，所以未必夾到時間。

三位透露炎明熹有入後台為她們打氣，更覺得Gigi散發住迪士尼公主的香氣。（梁碧玲攝）

Chantel透露下星期就要返新西蘭讀書，9月生日都在考試中度過。（梁碧玲攝）

講到Windy與Yumi日前DSE放榜，對於前路和去向兩位仍未有定案，Windy說自己對於留港與否尚未有心水，目前在內地音樂學校與柏克萊（Berkeley）之間都是50：50，有決定後會再告訴大家。Yumi則坦言對自己放榜成績感不開心，雖然知道分數明確，亦覺得自己已盡力，但近日都在思考究竟自己條路可以點行。

Windy和Yumi日前在排舞中經歷放榜，Windy目前有兩個心水選擇，分別是去內地或柏克萊讀音樂。（梁碧玲攝）

她承認考不到心水科目，又指自己太高要求，本來很多科目都想讀，尤其是工商類，不過這刻仍然在猶豫和變更自己的選擇。Yumi透露，過往提出想讀的選科，純粹是她希望去到的方向，並不一定是自己真的很想揀的科目，此刻仍深思熟慮中，不過Yumi就直言希望留港升學，完了音樂會可以慢慢計劃前路和想清楚。