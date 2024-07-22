炎明熹傳續約條件要無綫準時出糧　爆料者稱打造成「G.E.M. 2.0」

炎明熹最近被傳因不續約無綫而被雪藏，對於續約問題，日前Gigi出席活動接受訪問時回應，現時仍未續約無綫，坦承有不同發展都是好事，更笑指說不定有日去做空姐。其實近日網上流出一份聲稱是有關炎明熹續約的絕密內容，指她要求無綫準時出糧，並且爭取工作自主權等，導致雙方關係一直在拉鋸，未能達成共識！講到最近盛傳內地公司以天價斟炎明熹過檔，有知情人士爆料當中的內幕細節，指該公司揚言把她打造成「G.E.M. 2.0」。

炎明熹傳因不續約TVB而被雪藏。（資料圖片）

爆料者稱前電台女高層望打造炎明熹成「G.E.M. 2.0」

其實所謂的內地公司就是某前電台女高層開出多個條件利誘炎明熹簽約，而對方目前主力在內地發展，負責製作多個演唱會，同時也是實力派歌手孫楠創立的娛樂營銷公司合夥人。對方開出的條件除了承諾炎明熹將會有可觀的收入之外，還承諾將她打造成「G.E.M. 2.0」，令她大為心動。

至於炎明熹與對方認識的契機，有指是當年炎明熹參加音樂真人騷《聲生不息》時認識，二人在這段時間相處長達半年，對方評價炎明熹是相當乖巧純真的女孩，故此落力為她接洽相當多的內地工作，而且令她成功賺到數百萬可觀收入，初嘗做業主的滋味，後期她更連掃兩層樓，搬入市值超過一千萬的將軍澳豪宅。

爆料者稱前電台女高層望打造炎明熹成「G.E.M. 2.0」! (梁碧玲攝)