聲夢小花分享每日穿搭 鏡頭前烏身若隱若現惹網民遐想：越來越勁
撰文：崔力生
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現年21歲的聲夢小花林君蓮（蓮姐）一向給人型格感覺，但她早前突然轉型，以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節，即時令人眼前一亮，網民驚嘆原來蓮姐平日「禾稈冚珍珠」。
近排天氣一日比一日炎熱，蓮姐的衣著也一日比一日Hot，繼日前以白色Tube Top出席商場活動，頗為性感，近日她又在社交平台分享每日穿搭，期間再為粉絲送上福利。
片中蓮姐穿上一件黑色U領小背心露出纖腰，配搭過膝短牛仔褲，配合音樂轉動身體作示範，就這樣看上去好似平平無奇，但當她調整拍攝鏡頭時卻有「意外驚喜」。皆因蓮姐在鏡頭前彎著腰時，邪惡視角下上圍若隱若現，性感又吸睛，惹人遐想，網民都紛紛留言：「經常發射武器,越來越勁!!」、「fit爆呀」、「開始殺人模式!」、「好sexy」。
近排頻頻性感的蓮姐，早前出席活動被問到是否想改走性感路線時，她表示：「我覺得係以前可能因為喺香港就啲style比較保守少少啦，跟住我返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著，即係好正常嘅一件事，所以我覺得點解我唔可以試下咁呢？」她又表示想走女性化一點的風格，比堅尼留去沙灘再穿。