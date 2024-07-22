聲夢小花分享每日穿搭　鏡頭前烏身若隱若現惹網民遐想：越來越勁

現年21歲的聲夢小花林君蓮（蓮姐）一向給人型格感覺，但她早前突然轉型，以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節，即時令人眼前一亮，網民驚嘆原來蓮姐平日「禾稈冚珍珠」。

Kaitlyn林君蓮參加《聲夢傳奇》入行。（陳順禎攝）

林君蓮向來給人型格感覺。（資料圖片）

林君蓮早前以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節。（IG@lklk.orange）

令人眼前一亮。（IG@lklk.orange）

網民驚嘆林君蓮平日原來「禾稈冚珍珠」。（IG@lklk.orange）

近排天氣一日比一日炎熱，蓮姐的衣著也一日比一日Hot，繼日前以白色Tube Top出席商場活動，頗為性感，近日她又在社交平台分享每日穿搭，期間再為粉絲送上福利。

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

片中蓮姐穿上一件黑色U領小背心露出纖腰，配搭過膝短牛仔褲，配合音樂轉動身體作示範，就這樣看上去好似平平無奇，但當她調整拍攝鏡頭時卻有「意外驚喜」。皆因蓮姐在鏡頭前彎著腰時，邪惡視角下上圍若隱若現，性感又吸睛，惹人遐想，網民都紛紛留言：「經常發射武器,越來越勁!!」、「fit爆呀」、「開始殺人模式!」、「好sexy」。

林君蓮穿上U領小背心。（IG@lklk.orange）

示範每日穿搭。（IG@lklk.orange）

大騷纖腰。（IG@lklk.orange）

烏身派福利。（IG@lklk.orange）

勁吸睛。（IG@lklk.orange）

近排頻頻性感的蓮姐，早前出席活動被問到是否想改走性感路線時，她表示：「我覺得係以前可能因為喺香港就啲style比較保守少少啦，跟住我返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著，即係好正常嘅一件事，所以我覺得點解我唔可以試下咁呢？」她又表示想走女性化一點的風格，比堅尼留去沙灘再穿。

林君蓮表示時差這個問題需要一個星期才能完全適應。(葉志明 攝)

林君蓮被問到是否想改走性感路線。(葉志明 攝)