型男視帝突襲旺角鬧市打卡狀態震撼網民　曾陷桃色醜聞險毀婚姻

現年56歲的視帝馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔的他可說是圈中的不老男神，近年茹素後狀態更是愈來愈Fit。他不時會於社交網分享生活日常，又會與26歲的仔仔馬在驤一起拍攝搞笑短片，不過他看來比仔仔更有型靚仔，完全是搶晒仔仔鏡。網民還來拿他們父子倆的顏值作比較，總是一面倒激讚馬德鐘看來比馬在驤更後生和更靚仔。昨日馬德鐘於社交網分享了一段短片教大家打卡影靚相，凍齡狀態震撼網民。

馬德鐘真係keep得好好。(胡凱欣 攝)

馬德鐘同囝囝馬在驤曾一起拍廣告鬥CHOK。

馬德鐘留言寫道：「旺角怎麽拍，同款打卡地你來過沒有？#工作花絮 #明星不止AB面 #夏日進行時 #周末去哪兒 #我的日常 #品味 」短片中，馬德鐘置身旺角，首先到一家快餐店用餐，隨後便走到鬧市街頭表示要在該區影靚相，他又走到行人天橋上找地方影相拍片，教大家如何打卡，期間他遇上不少粉絲上前要求集郵，也十分親民地與逐一合照。網民都留言驚嘆馬德鐘的狀態超好，望多就像40歲似的，有網民更是說出了重點：「你們不會真以為拍的好看是跟旺角有關吧？」指全是因為馬德鐘的人好看，到哪裡影相拍片都一樣好看。

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘現身閏角教大家打卡。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘狀態絕佳。(小紅書)

馬德鐘超級凍齡。(小紅書)

馬德鐘超級凍齡。(小紅書)

馬德鐘超級凍齡。(小紅書)

馬德鐘超級凍齡。(小紅書)

馬德鐘超級凍齡。(小紅書)

馬德鐘與粉絲合照。(小紅書)

馬德鐘與粉絲合照。(小紅書)

馬德鐘與粉絲合照。(小紅書)

馬德鐘與老婆張筱蘭結婚至今30年，一直十分之恩愛，然而兩人亦曾經歷過波浪，甚至不止一次陷入婚姻危機，傳出婚變。2011年初，馬德鐘北上掘金拍劇，被拍到於橫店拍攝電影期間疑似與陳浩民非禮同劇的陳嘉桓。當時事件除了被報道外，更有傳馬太對他徹底失望並要求離婚，還取消了對老公的微博關注。後來馬德鐘發文解釋事件：「就當晩之事件，浩民因醉酒確有行為不當之處。本人亦後悔沒有及時制止。而及後安慰陳嘉桓的行為令人產生誤會，就此要向嘉桓說聲對不起。」事件才告一段落，馬太選擇相信老公，不離不棄，兩人又回復當初的恩愛。

馬德鐘 張筱蘭（FB@張筱蘭）