TVB金牌司儀乘私人遊艇出海　家族背景顯赫傳至少20億身家

現年63歲的TVB金牌司儀鄧梓峰最近就曬出與朋友搭乘私人遊艇出海的照片，寫道：「打風前同朋友出海一日遊！ 」家族背景顯赫的他雖然為人低調，但平日的愛好幾乎都是「貴族運動」，包括打哥爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春、筆跡分析和駕駛小型飛機等，非等閒之輩。

鄧梓峰中學畢業照曝光，相當青澀。

鄧梓峰精通中、英、法及德文。（微博照片）

愛好非富則貴！（微博照片）

鄧梓峰不但本人博學多才，家庭背景也相當不錯，他的父親鄧廷琮經營空運和海運業務，大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家，鄧氏家族資產估計高達20億。自小就讀名校喇沙小學的他畢業於拔萃男書院，中四時曾因為沉迷踢足球而留級一年，中五畢業後由於香港中學會考成績差，所以在二哥的安排下到美國波士頓一天主教中學就讀中六預科，而後成績突飛猛進，並考入美國波士頓大學會計系。大學畢業後隨家人移民到加拿大，在當地當事會計，之後在父親鄧廷琮的航運公司任會計員，亦曾在加拿大中文電視台擔任新聞主播，幾年後回流香港投身廣播界，自己學習德文及法文，是本港十項全能金牌司儀代表人物。

全部都係富豪運動！（微博照片）

上流生活。（微博照片）

鄧梓峰向來低調踏實，30歲已成家立室，與妻子育有兩子兩女，子女們也均是高材生。他曾被拍到帶雙胞胎兒子行商場，購買價值79元的保暖衣，慳家的他一架車更揸足27年。對於有傳他加上家族產業共有20億身家，他回應稱唔知有幾多身家，只係話屋企有少少物業，自己亦冇去計。

依然好勤力！（微博照片）