港姐冠軍不被重用幕前工作少　突然有份拍內地劇演藝事業現曙光？

現年28歲的謝嘉怡（Lisa）在2020年以大熱姿態奪得香港小姐冠軍及最上鏡小姐，成為雙料冠軍，憑中英混血美貌驚艷網民，更被封為近年最美港姐，但因廣東話未算流利，與同屆季軍郭柏妍（Rosita）相比明顯幕前工作量少很多，入行以來演出的劇集少之又少，因而被指不被重用。不過謝嘉怡近期有份參演TVB新劇《武林》，並隨劇組到台灣拍攝外景，近日更疑似有份拍攝內地新劇，演藝事業似乎漸有曙光！

雙料冠軍！（IG@lisamarie_tse）

被封為近年最美港姐。（IG@lisamarie_tse）

不備重用的謝嘉怡積極經營健康飲品生意，早前又創業投資電子卡片生意。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡近期有份參演TVB新劇《武林》，並隨劇組到台灣拍攝外景。（IG@judy.kwong）

參演TVB新劇《武林》。（IG@judy.kwong）

內地劇集《燦爛的風和海》近日拍攝得如火如荼，劇組還到澳門取景，演員陣容就包括韓東君、鍾楚曦、陳昊宇、孫陽、李治廷等等。日前適逢韓東君32歲生日，劇組為他慶生，謝嘉怡同林正峰亦在場，引來不少網民猜測兩人亦有份參演該劇。不過在網上公布的演員名單中就未見謝嘉怡同林正峰，保密功夫做到足！

內地劇集《燦爛的風和海》近日拍攝得如火如荼，演員陣容包括韓東君、鍾楚曦、陳昊宇、孫陽、李治廷等等。（微博@燦爛的風和海）

劇組亮相第29屆上海電視節閉幕式。（微博@上海電視節）

韓東君32歲生日。（微博@韓東君）

劇組為韓東君慶生，謝嘉怡同林正峰亦在場。（小紅書圖片）

林正峰。（小紅書圖片）

參演內地短劇。（微博@林正峰）

參演內地短劇。（微博@林正峰）

而另一位未有公開的演員就是李施嬅，去年憑台慶劇《新聞女王》中張家妍一角再度爆紅的李施嬅，雖然最後失落視后，但其出色演技大獲好評，在內地的工作機會亦增多。除了首度在內地出演話劇之外，李施嬅今次更參演內地劇集，早前就有網民在澳門偶遇她與鍾楚曦及陳昊宇拍攝！

首度在內地出演話劇。（微博@李施嬅selena）

在內地的工作機會增多。（微博@李施嬅selena）

有網民在澳門偶遇李施嬅與鍾楚曦及陳昊宇在澳門拍攝。（影片截圖）